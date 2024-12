Arianna Dasara e il feeling col gol Sette centri in soli due giorni  

Sette gol in due giorni. Questi è il bottino dell’ultimo weekend (bestiale) di Arianna Dasara: cinquina sabato col suo Real Sun Service in Eccellenza, doppietta domenica nell’Ittiri Calcio a 5 in Serie C. Il doppio ruolo in campo non scalfisce la vena realizzativa della 33enne sassarese doc, al primo anno nell’ambiziosa società del presidente Mauro Elias dopo le significative stagioni con Tempio, Torres, Atletico Oristano e Shardana, oltre alle esperienze nel calcio a 5 ancora con la Torres (in C e B), col Cagliari (in A) e a Osilo.

La volontà

«Sono contenta anche per quello che sta facendo la squadra. Ho trovato un gruppo bellissimo. C’è un bel progetto», dice l’esperta centrocampista con lo stravizio del gol. Dasara non si nasconde. «L’obiettivo è vincere anche se ci sono squadre attrezzate. Ce la giocheremo con Caprera e Atletico Uri ma è un campionato equilibrato. Anche le altre giocano bene». L’unica sconfitta finora è arrivata proprio con le giallorosse alla prima giornata. «Con l’Uri siamo state sfortunate. Abbiamo preso quattro pali e una traversa. Era la prima, loro sono più giovani e corrono di più, hanno preparato al meglio la partita e sono fortissime».

Ma il campionato è lungo e sabato lascia spazio al primo turno di Coppa Italia. La squadra allenata da Antonio Pinna affronterà la corazzata Caprera. Dasara non si fida delle isolane. «Sono molto forti, sarà una bellissima partita e ci divertiremo». La bomber si gode il presente. «Per ora penso solo a giocare e a divertirmi finché il fisico me lo consente. L’entusiasmo è sempre lo stesso»

