Aria tesa in Consiglio sul tema della crisi idrica 

Crisi idrica, non sono arrivate le risposte auspicate nel Consiglio comunale di lunedì, nel quale, benché non previsto, il tema dell’emergenza idrica ha tenuto banco per quasi tutto il tempo in una seduta fiume chiusa dopo le 22.

Non esiste, così è emerso, una soluzione immediata per riportare l’acqua nelle abitazioni di chi ancora non ce l’ha. Occorre pazientare ulteriormente, e chi riceve l’acqua la deve centellinare, affinché le condotte abbiano il tempo di riempirsi (soprattutto la notte) e far fronte alle enormi perdite della rete idrica che, come ha ricordato il consulente Andrea Lianas (esperto di efficientamento di reti idriche), «evidenzia una dispersione dell’80 per cento a fronte di una media italiana del 50». Nell’immediato si continuerà a pompare nella rete l’acqua della sorgente dell’Enas ed è pronto il collegamento con la riserva dell’ex Cixerri per la quale si attendono da diversi giorni le analisi chimiche volte a scongiurare la presenza di batteri. Un ulteriore progetto vedrebbe la protezione civile regionale erogare un milione di euro per portare a Domusnovas l’acqua della diga di Punta Gennarta (Iglesias) e ripulirla con il potabilizzatore domusnovese (inutilizzato da 6 anni) ma manca l’ufficialità (e la delibera regionale) e l’idea comporterebbe comunque almeno 3 mesi di tempo. Resteranno quindi in azione le autobotti e si continuerà a distribuire acqua a domicilio (richieste allo 0781.726054) con priorità per anziani e disabili.

Gremitissima l’aula consiliare, lunedì, nella quale sono volate accuse, attacchi ed intemperanze varie da parte chi ha sfogato la propria frustrazione per le oltre 2 settimane senz’acqua. Dalla minoranza Massimo Ventura («Abbiate rispetto dei cittadini e stanziate risorse serie per rimborsarli») e Maria Giovanna Carta («la nostra critica è netta: avete fallito») hanno incalzato con critiche sulla gestione della crisi e sulle relative comunicazioni, attacchi alla Domuscqua, ed accuse di incapacità. Alla fine, su proposta di Ventura, si è deciso che verrà effettuato un sopralluogo congiunto al potabilizzatore per verificarne lo stato di salute e la sindaca Mascia ha dato appuntamento a tutti ad un'altra riunione pubblica tra qualche giorno.

