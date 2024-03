Aria irrespirabile per una perdita fognaria 

Al Cep l’aria è irrespirabile. Da oltre un mese c’è una perdita fognaria in via Avogadro e gli abitanti hanno segnalato il problema più volte al Comune, ad Abbanoa, all’Asl e alle forze dell’ordine. Nonostante le denunce, non si è visto nessuno.

«In via Avogadro, all’altezza del numero 26», spiega uno dei residenti, «c'è una fuoriuscita fognaria che percorre la strada per una trentina di metri. Non è possibile tenere le finestre aperte o stendere i panni. Le condizioni igieniche sono sempre peggio». Le segnalazioni sono state fatte: «Abbanoa, Comune e Polizia Locale ripetono che non è di loro competenza. Così la situazione rischia di diventare un’emergenza». La protesta si sta allargando, anche perché la puzza sta invadendo anche altre strade, come via Archimede.

Non è ancora chiaro se ci sia stato un sopralluogo. Perché da Abbanoa fanno sapere che si tratta di un tratto di competenza condominiale. La documentazione di quanto sta accadendo è stata inviata anche alle “pec” dell’ufficio relazioni con il pubblico e a quello di igiene del Comune, ma anche alla Municipale. Sono numerose le chiamate ai centralini di Abbanoa ma anche della Asl. Le promesse sono state fatte: «Dalla Asl e dal Comune ci è stato risposto che avrebbero inviato qualcuno per una verifica».

La fuoriuscita del liquido puzzolente avviene dall’asfalto e non da un tombino. Questo fa pensare che sia necessario effettuare uno scavo per riparare il punto dove c’è la perdita. Resta da capire chi debba effettuare l’intervento e dunque affrontare anche le spese. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA