Aria irrespirabile per un rogo a ridosso del campo rom 

Il fumo denso costituiva una coltre quasi irrespirabile: occorreva trattenere il fiato o alzare subito i finestrini dell’auto.

È la situazione indecente che domenica sera e notte si sono trovati ad affrontare gli automobilisti che entravano (o uscivano) a Carbonia dalla zona della località Sirai. A causarla, come accertato poi dai vigili del fuoco e dai vigili urbani che anche ieri mattina sono dovuti intervenire, sono stati alcuni piccoli incendi appiccati ai margini del campo rom di Sirai, all’uscita della città, adiacente alla bretella della Sp2. Si è trattato dell’ennesima serie di roghi, a dimostrazione che da anni in quei paraggi la situazione è totalmente fuori controllo. In base al sopralluogo compiuto anche ieri, la coltre densa che è rimasta quasi a ristagnare per ore nella zona nell’aria resa peraltro immobile dall’afa deriva dalla combustione soprattutto di pneumatici. Ma fra i rifiuti in cenere sono stati trovati anche resti di materiali di coibentazione di elettrodomestici, pannelli di composizione mista ed elementi plastici voluminosi. Una bomba ecologica in piena regola. E non sono da meno quelle nei pressi del campo rom di via del Minatore e della palazzina ex Fs di Caput Acquas per la quale il Comune stima un intervento da 600 mila euro. Sempre ieri in serata fiamme (quasi subito contenute) vicino a un querceto fra Medau Desogus e Is Perdas.

