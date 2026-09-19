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Carbonia.
20 settembre 2026 alle 00:10

Aria irrespirabile, il problema non è risolto 

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Continuano ad esserci zone di Carbonia pervase dai lezzi nauseabondi degli scarichi fognari. Una situazione di degrado che in alcuni punti è recente, in altri si trascina da un decennio. Uno dei casi più clamorosi giunge dalla confluenza fra via Sicilia e via Tirso, all'altezza del canale tombato che parte dal parco Rosmarino: dall'inizio dell'estate proviene da un punto indistinto, che parrebbe essere al di sotto della pavimentazione che copre il canale, un odore pesante di scarico fognario. «Insopportabile da mesi - dice Oriana Melis, una residente - non c'è momento della giornata in cui non si avverta chiaramente». Nella frazione di Medau Desogus il problema è stato risolto ma solo in parte: da settimane i residenti all'ingresso del borgo dovevano sopportare uno scarico fognario a cielo aperto, poi Abbanoa l’ha tappato ma pochi giorni fa è collassato il punto in cui si congiungono le due condotte fognarie del paese. Abbanoa potrebbe intervenire in settimana. Ed è atteso l'intervento dell'ente anche in via Logudoro, nei pressi dei centri commerciali, per una perdita lungo il marciapiede. Appare invece senza soluzione da molti anni lo sversamento fognario di via Costituente, nei pressi degli uffici dell'Azienda sanitaria e altri esercizi commerciali.

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