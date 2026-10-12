Aria irrespirabile, il caso in Consiglio 

Fumi e odori che entrano nelle abitazioni, aria irrespirabile che costringe i residenti a chiudere le finestre. A Sestu i roghi notturni sono diventati motivo di crescente preoccupazione, con segnalazioni che negli ultimi giorni si sono moltiplicate soprattutto sui social. La questione è arrivata nell’ultimo Consiglio comunale con un’interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza, che hanno chiesto all’Amministrazione quali interventi intenda mettere in campo per contrastare il fenomeno e rafforzare i controlli sul territorio.

Rischi sanitari

«Non è una sensazione, un fastidio leggero, è l'aria irrespirabile» afferma in Aula la consigliera Valentina Meloni. «In tutti i confini del nostro Comune vengono segnalati abbruciamenti: nella zona di via Verdi, di via Bologna, di Sant’Esu. È una consuetudine inspiegabile, ma frequente». Il sindaco Michele Cossa ha riconosciuto la rilevanza del problema, evidenziando le poche segnalazioni alle autorità competenti. «La linea dell'Amministrazione è di non adottare provvedimenti meramente simbolici o giuridicamente fragili» ha affermato in Consiglio. «Dobbiamo essere onesti nel riconoscere che non è semplice individuare gli autori, perché tra il momento in cui avviene la segnalazione e quello in cui le Forze dell'ordine arrivano sul posto, spesso i responsabili non ci sono più». La consigliera pentastellata ha sollevato dubbi anche sulla possibilità di contattare la Compagnia barracellare nelle ore notturne, chiedendo di verificare le modalità del servizio.

Catena di comando

«Noi non veniamo attivati dal cittadino, ma dalla Centrale operativa. Chi vede un incendio può contattare i numeri di telefono ufficiali come il 1515, il 112 o il 115» chiarisce il comandante della Compagnia Michele Fanni. «Il cittadino non deve pensare di chiamare i barracelli, ma avvisare chi di competenza. La nostra attivazione deve arrivare da una cabina di regia, che esiste e che funziona, se messa nelle condizioni di farlo». La Compagnia cerca di coprire tutte le fasce orarie, compresa la notte, ma non può garantire una pattuglia notturna in modo continuativo anche per la disponibilità del personale, che risulta insufficiente.

Criticità

Un’altra difficoltà riguarda la natura dei materiali bruciati. Non tutti gli incendi possono essere direttamente gestiti dalla Compagnia: i barracelli si occupano di spegnimento di incendi boschivi, ma in presenza di rifiuti come plastiche l’acqua a disposizione può non essere sufficiente. In casi simili viene informata la Centrale operativa, che attiva i Vigili del fuoco. «Gli autori sono di difficile individuazione perché gli abbruciamenti sono immediatamente successivi all’abbandono di un cumulo di rifiuti e per non lasciare traccia accendono quello che hanno appena lasciato. Il responsabile non rimane a guardare i suoi rifiuti che bruciano, ma scarica, accende e scappa» chiude il comandante.

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