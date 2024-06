Aria intrisa di zolfo e gas: è allarme 

Da lunedì pomeriggio, la comunità di Capoterra è costretta a fare i conti con un forte odore misto di zolfo e gas, che ha invaso la cittadina, costringendo i residenti a barricarsi in casa per evitare fastidiosi bruciori agli occhi e alla gola. Questa situazione ha suscitato una crescente rabbia e preoccupazione tra i cittadini, che puntano il dito contro la raffineria Saras di Sarroch, considerata la principale responsabile di questa problematica. Le lamentele per l'odore sgradevole non sono nuove: molti abitanti ricordano episodi simili già avvenuti in passato, che hanno messo in difficoltà anche le attività locali, accentuando il malcontento generale.

Il caso

Da lunedì, una nube soffocante con un odore misto di zolfo e gas ha scatenato una rivolta popolare a Capoterra, sia sui social sia per le strade cittadine. I cittadini e le attività locali, da tempo sottomessi a continui sversamenti inquinanti nell'aria e nel mare, lamentano bruciori alla gola e agli occhi.

Questa problematica non è nuova: come ricorda Barbara Cocco, 53 anni, residente a Frutti d'Oro: «La situazione si verifica da anni, siamo ammorbati dalla puzza. Qualche anno fa, l’associazione “Salva il Mare” ed io avevamo consegnato dei fascicoli alla Procura della Repubblica che denunciavano gli sversamenti di elementi chimici nell'aria e nell'acqua. Siamo stanchi. Chiediamo una mano alle istituzioni, noi cittadini possiamo fare ben poco».

Le attività produttive

A farne le spese non sono solo i residenti, ma anche le attività produttive locali. Luigi Tola, 63 anni, titolare di una palestra a Poggio dei Pini, racconta l’agonia di questi giorni: «La puzza ha invaso anche le sale della palestra, e i clienti continuavano a lamentarsi chiaramente. Io la mattina mi sposto da Villa San Pietro fino al luogo di lavoro e, negli scorsi giorni, ho accusato un forte bruciore agli occhi, non vorrei fosse causa delle sostanze presenti nell'aria. Chiedo che i sindaci dei paesi limitrofi prendano una posizione sul problema».

Le istituzioni

A individuare la possibile causa del problema è stato il primo cittadino Beniamino Garau, che, resosi conto in prima persona di quanto stava accadendo, ha immediatamente allertato il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì. «Mi sono confrontato con il collega, parrebbe che un compartimento all'interno della Saras abbia avuto un blocco che avrebbe causato il forte odore. Ho immediatamente contattato l'Arpas, inviando i dati di rilevamento dell'aria delle ultime 48 ore delle nostre cabine, volevo accertarmi che si trattasse solo di un cattivo odore e non ci fossero problemi di altra natura».

Dall’ufficio relazioni esterne della Saras arriva un chiarimento: «Anche in raffineria sono arrivate le segnalazioni da Capoterra e abbiamo effettuato tutte le verifiche del caso. Nei nostri impianti non c’è stato nessun blocco degli impianti Abbiamo controllato anche le centraline di rilevamento della qualità dell’aria che non hanno fatto registrare superamenti dei limiti. Dai paesi più vicini alla raffineria, a partire da Sarroch, non è stato rilevato lo stesso problema segnalato a Capoterra».

Come dire che forse la puzza di questi giorni arriva da Macchiareddu.

