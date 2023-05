Aria inquinata? Silenzio da luglio  

Le centraline sparse in città sono quattro: due nella zona industriale di Macchiareddu, una presso la Rimar, e l’altra posizionata nella 5a strada dove, oltre alla centralina, è presente un mezzo mobile. Altre due in via Sicilia e presso le scuole di via Asproni. «ll dato delle centraline – prosegue Usai - ha un limite di lettura se non è accompagnato dalle informazioni delle fonti di emissione degli edifici, della mobilità veicolare e industriale, aggiornate con cadenza triennale o per il verificarsi di eventi acuti o accidentali, dagli enti preposti quali la città metropolitana e la Regione, al fine di essere disponibili al pubblico. Nei fatti sono i cittadini il vero organo di vigilanza e controllo, in quanto ad oggi non risultano aggiornamenti da parte delle autorità competenti, nonostante gli allarmanti risultati dell'indagine epidemiologica e in seguito ad una campagna di monitoraggio eseguita dall'Arpas col posizionamento di deposimetri, al fine di caratterizzare le polveri che ricadono nel nostro territorio».

L’aria di Assemini è inquinata dalla presenza delle aziende di Macchiareddu e dell’ex laveria Fluorsid? La domanda è legittima perché l’Arpas, l’ente regionale per la protezione dell’ambiente, da luglio 2022 non rende noti i dati rilevati dalle centraline sparse nel territorio. La notizia, con tante scuse ai residenti, compare nel portale web dell’Arpas: «A causa di un intervento di manutenzione straordinaria del sito internet non sono temporaneamente disponibili i dati della qualità dell’aria. Ci scusiamo per il disagio».

La polemica

«Dall’estate scorsa – denuncia Roberto Usai, presidente del Comitato del quartiere di via Coghe – non è possibile visionare i dati delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria in tempo reale, da parte del pubblico».

Le centraline sparse in città sono quattro: due nella zona industriale di Macchiareddu, una presso la Rimar, e l’altra posizionata nella 5a strada dove, oltre alla centralina, è presente un mezzo mobile. Altre due in via Sicilia e presso le scuole di via Asproni. «ll dato delle centraline – prosegue Usai - ha un limite di lettura se non è accompagnato dalle informazioni delle fonti di emissione degli edifici, della mobilità veicolare e industriale, aggiornate con cadenza triennale o per il verificarsi di eventi acuti o accidentali, dagli enti preposti quali la città metropolitana e la Regione, al fine di essere disponibili al pubblico. Nei fatti sono i cittadini il vero organo di vigilanza e controllo, in quanto ad oggi non risultano aggiornamenti da parte delle autorità competenti, nonostante gli allarmanti risultati dell'indagine epidemiologica e in seguito ad una campagna di monitoraggio eseguita dall'Arpas col posizionamento di deposimetri, al fine di caratterizzare le polveri che ricadono nel nostro territorio».

Lo studio epidemiologico

«La mancata comunicazione sui controlli sulla qualità dell’aria è una questione seria - dichiara Claudia Zuncheddu (Isde Sardegna, l’associazione internazionale medici per l’ambiente) - che aumenta la percezione dei rischi ambientali esistenti e delle ricadute sanitarie in una cittadina come Assemini (già̀ inserita all’interno del Sin, Sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente- Guspinese), la cui popolazione è esposta fattori nocivi di esposizione ambientale: zona industriale, traffico sulla 130, dorsale elettrica ad alta tensione. Dai dati di Isde Sardegna emersi sia dal referto epidemiologico comunale sia dal più ampio studio epidemiologico sulla mortalità in tutti i territori sardi, riconosciuto e integrato dal Ministero nel sesto rapporto S.E.N.T.I.E.R.I, la salute pubblica per Assemini non è rassicurante. Gli studi necessitano di ulteriori approfondimenti epidemiologici. Come medici Isde, auspichiamo che le istituzioni si dotino di tali strumenti, al fine di seguire percorsi reali ed efficaci per la tutela della salute pubblica ad Assemini e in tutti i comuni sardi».

Il comitato

«Davanti al preoccupante quadro sanitario – dichiara il presidente del Comitato di via Coghe - che colpisce la popolazione asseminese per una percentuale di neoplasie superiore alla media regionale, abbiamo aperto un dialogo con il commissario straordinario, Bruno Carcangiu, affinché ai cittadini vengano comunicati i dati sulla rete di monitoraggio sulla qualità dell’aria. Chiediamo anche di sapere quando partirà il piano delle bonifiche della ex Laveria e della Fluorsid invitando i tre candidati a sindaco a non sottovalutare il problema e ad inserire la questione ambientale come azione prioritaria per la salvaguardia della salute degli asseminesi».

