Aria di “Tempesta” sui nostri teatri 

Quando si parla di teatro e contestualmente emerge il nome di Alessandro Serra, la mente corre veloce al pluripremiato “Macbettu”.

Ancora Shakespeare. Ancora il potere supremo del Teatro (con la maiuscola). E si è catapultati ne “La Tempesta”, di cui Serra firma la regia, la traduzione del testo e l’adattamento, e ancora scene, luci, suoni e costumi. L’appuntamento trova spazio ne La Grande Prosa del Cedac: domani alle 21 al Comunale di Sassari; da mercoledì 11 a domenica 15 gennaio al Massimo di Cagliari.

“La Tempesta” viene considerata il testamento di Shakespeare, perché questa scelta e da cosa è stata dettata o ispirata?

«Quella del testamento spirituale è una versione romantica di una storia che non conosciamo. Shakespeare esiste solo nei sonetti, non v’è traccia dell’uomo che fu, nelle sue opere drammaturgiche. Mai avrei pensato di mettere in scena un’opera così fantastica, fantasiosa, metafisica, iniziatica, politica e sovrannaturale. Mai. Eppure rileggendola nei mesi del lockdown, con i teatri chiusi e noi ridotti al silenzio, la sua meta teatralità mi ha molto commosso. Un omaggio al teatro con i mezzi del teatro in un periodo storico in cui tutti cercavano di convincerci che il futuro sarebbe stato in streaming. “La Tempesta” è pura teatralità, un’ode al teatro e soprattutto alle compagnie teatrali, sempre più massacrate e ridotte al lumicino. Dunque non una scelta ma quasi una necessità».

Cosa possiamo ritrovare di Prospero in Alessandro Serra?

«Un grande attore diceva che ogni attribuzione di ruolo è un’ingiuria. Lo è anche la scelta di un testo. Nel mio caso, essendo io l’autore della scelta, la lezione è giunta al termine del viaggio: Prospero è un regista demiurgo che possiede gli strumenti tecnici e il talento per ammantarsi di sovrannaturale, smuovere le montagne e risvegliare i morti. Ma in realtà è totalmente privo di trascendenza e in parte anche piuttosto meschino, poiché è mosso da sentimenti molto bassi, primo fra tutti la vendetta. Sarà grazie ad Ariel (uno spirito-attore) che imparerà la compassione e dunque il perdono. Mi occupo di teatro da molti anni, un’arte rudimentale ma proprio per questo anche metafisica. Ad ogni nuova avventura riscopro la mia umana fragilità e compio, almeno così mi pare, un piccolo passo avanti. Lo compio non grazie al mio talento ma grazie all’umanità dei miei attori e ai doni che ogni sera ci concedono gli spettatori».

L’isola nella quale si svolge la storia rappresenta il palcoscenico, ecco chi arriva a teatro, a Sassari e Cagliari, per la sua “Tempesta” cosa deve aspettarsi?

«Un’opera popolare d’arte, comica e tragica. Un omaggio al teatro; un inno al perdono; un’isola galleggiante nelle tenebre ma inondata di luce e compassione».

Shakespeare non si sottrae al rappresentare il potere e la politica del suo tempo. Qual è la tempesta che oggi investe il Paese?

«Direi una tempesta di egoismo e stupidità. Si umiliano gli ultimi e si esaltano i mediocri e i furbetti. Il naufragio che inscena Prospero e di cui egli stesso, in un certo senso, diviene naufrago è quasi un rito battesimale, una iniziazione alla vita e un’indicazione di un percorso interiore che sfocia nella compassione e nel perdono».

Una battuta della commedia shakespeariana che la rappresenta, che quando la sente pensa “sono io, parla di me”.

«“Questi nostri attori erano tutti spiriti”. Quasi non ci si fa caso ma Prospero dice che sono delle creature sovrannaturali che si travestono da attori non il contrario. È un’immagine potentissima della forza spirituale di questa arte apparentemente rozza e primordiale. Certo non sono io, non parla di me, ma descrive molto bene la materia di cui sono fatti i sogni, con la quale da apprendista stregone mi cimento da oltre venti anni».

Infine, che insegnamento ci lascia “La Tempesta?”

«In un’epoca in cui c’è da vergognarsi a comporre una melodia, raccontare una storia, incarnare forze del passato, dipingere un ritratto umano e spirituale. In un’epoca di progresso puramente orizzontale in cui solo il profitto ha un valore e la bruttezza assurge a simbolo di avanguardia, non è più la bellezza che salverà il mondo come profetizzava Dostoevskij ma la compassione. La lezione di Shakespeare è molto semplice: per cambiare il mondo occorre prima cambiare sé stessi. Imparare la compassione, che è l’unica energia in grado di salvare l’umanità».

