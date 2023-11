Aria di tempesta nel sito di Rosas 

Nel sito minerario di Rosas c’è di nuovo aria di tempesta. Stavolta l’oggetto del contendere è il ristorante “Il minatore” oggi gestito da privati: in base a una nuova riorganizzazione, la gestione dovrà essere sottoposta ad aggiudicazione attraverso una gara d'appalto. Potrà partecipare chi è in possesso dei requisiti di legge. Ma la novità fa andare su tutte le furie i gestori che su Fb scrivono: «Noi da qui non ce ne andiamo».

Il contenzioso

Il presidente dell'associazione Miniere di Rosas, Giovanni Maria Lai spiega che «il 3 luglio scorso era stata rinnovata la convenzione con la titolare dell'attività Fausta Orioni, ma era previsto che l'accordo di collaborazione dovesse cessare in data 31 ottobre, senza possibilità di proroga». La ragione è presto detta: «Non è più possibile – aggiunge – sostenere i costi relativi alla gestione commerciale poiché i debiti, nonostante gli sforzi, stanno sommergendo l'associazione e chi la finanzia. Da tempo non riceviamo le somme pattuite relative agli introiti, così come non vengono pagate le utenze e, da diverso tempo, neanche il canone di locazione». Dunque i costi ricadono tutti interamente sulla collettività: «Ma la riorganizzazione ha anche un altro motivo – precisa Lai – consiste nel poter offrire a tutti la stessa possibilità di gestione del ristorante, compresa la stessa ditta attuale. Potrà partecipare alla gara che da qui a breve verrà indetta, senza discriminazione alcuna».

I gestori

La ditta che gestisce il ristorante non intende rilasciare dichiarazioni ma ha affidato al suo legale il compito di inviare all’associazione la comunicazione che non potrà lasciare il locale sino al 2 gennaio, data fino alla quale sono già state raccolte diverse prenotazioni. Tuttavia il sindaco di Narcao, Antonello Cani, argomenta l’impossibilità di concedere nuove proroghe: «L’ente che rappresento è uno dei due soci che compongono l'associazione e sono state valutate tutte le possibili soluzioni. – afferma – purtroppo i debiti stanno aumentando, anche qualche giorno fa è stata notificata un'altra cartella da parte dell'Agenzia delle entrate, relativa al 2017, per Iva non versata. Il secondo socio è il Parco geominerario: dal 2020 non versa le quote perché la vera natura della contribuzione doveva essere legata alla valorizzazione e promozione del sito e non per i debiti». Sito che versa in gravi difficoltà: «In questi due anni, seppur con grandi sacrifici, siamo riusciti a garantire gli stipendi e i contributi ai dipendenti, ma ci sono i decreti ingiuntivi, i fornitori che battono cassa, le cartelle esattoriali: tutto ciò ha portato a maturare un debito di circa 600 mila euro e chissà se arriveranno altre richieste di pagamento». Se non si riuscisse a sanare la situazione si valuterà se sciogliere l’associazione consegnando i libri contabili in Tribunale. «Una scelta dolorosa – concludono Cani e Lai – per poi studiare un nuovo futuro per Rosas, un patrimonio da proteggere a ogni costo».

