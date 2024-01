Aria di spareggio a Carrara 

Sassari. Primo spareggio per la rincorsa alla Serie B. Sul campo della Carrarese (inizio ore 16.15) sono in palio punti pesantissimi. La vittoria è indispensabile per entrambe. Bissare il successo dell’andata al “Vanni Sanna” (2-0 con gol di Ruocco e di Scotto su rigore) vale doppio per la Torres: i 3 punti sono necessari per continuare a contendere al Cesena la promozione diretta, e poi con la vittoria i rossoblù andrebbero a +17 e col doppio scontro a favore nei confronti della quarta forza del campionato. Di fatto la Carrarese non sarebbe più una minaccia per la pole position dei playoff promozione. Naturalmente le motivazioni della Carrarese sono altrettanto forti: non a caso due settimane fa è stato esonerato il tecnico Alessandro Del Canto, dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Arezzo, e chiamato Antonio Calabro, ex Francavilla, che ha debuttato con un pareggio a reti bianche sul campo della Vis Pesaro.

L’avversaria

La difesa della Carrarese è la seconda del torneo con 16 reti incassate (i rossoblù ne hanno subite, invece, 19) e ha mantenuto la porta inviolata in ben 11 gare sulle 22 disputate finora, esattamente la metà. L’attacco invece stenta: soltanto 22 reti, che pongono la formazione toscana all'undicesimo posto. Occhio però al rientro dell’ex Olbia Capello (5 reti) dopo le due gare saltate per problemi fisici. L’altro terminale offensivo è Panico, con 4 gol. Il modulo usato dal nuovo allenatore è simile a quello della Torres: 3-5-2, quindi situazione che può portare il tridente sassarese all'uno contro uno. Il tecnico Calabro ha dichiarato: «I ragazzi sono concentrati ed applicati anche mostrando molta voglia per riprendere un certo percorso. C’è grande volontà di tornare al successo per il nostro lavoro, per la società e per i tifosi».

Senza Fischnaller

Contro una difesa così solida avrebbe fatto comodo Fischnaller, ma il vice capocannoniere (10 gol) è assente per squalifica in seguito alla somma di ammonizioni. Il tecnico Greco deve scegliere se partire con Diakite, prima punta come Fischnaller, anche se con caratteristiche diverse, più forte sui palloni alti. L’alternativa e affidarsi a Goglino, che ha rapidità e imprevedibilità simili a quelle di Ruocco. Per il resto da capire se sulla fascia sinistra rientra Liviero o viene confermato Zambataro. In ogni caso, a prescindere dalla scelte per l’undici iniziale, l’impressione è che sarà una gara da condurre con almeno 14-15 giocatori per mantenere alta l’intesità di gioco e rispondere alle variazioni che può proporre un organico come quello della Carrarese che dispone di buonissimi cambi.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Z accagno; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro (Liviero); Ruocco, Scotto; Diakité.

