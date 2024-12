Aria di sciopero in tutto il nord Sardegna 

Sciopero del personale di tutto il Nord Sardegna, se le Asl (e tutto il sistema territoriale della sanità) non cambiano rapidamente rotta con assunzioni e lo sblocco dei progetti strategici. Ieri le organizzazioni sindacali confederali (per la Gallura esclusa la Cisl e dentro Nursind) hanno dato un ultimatum ai manager e all’assessore regionale Armando Bartolazzi, davanti al prefetto di Sassari, Grazia La Fauci. Le sigle confederali si sono presentate in forze con i rappresentanti delle Rsu e delle Camere del Lavoro. A niente sono servite le timide aperture delle aziende sanitarie, la Asl di Olbia ha confermato il pagamento di tutte le voci accessorie in busta paga per diverse annualità e l’insediamento dell’Organismo paritetico che ridisegnerà (con i sindacati) l’organizzazione dei reparti e dei servizi degli ospedali. Le condizioni di lavoro dei medici e di tutto il personale sono tali, dicono le sigle confederali, “da paralizzare il sistema sanitario locale”. In pratica alle Asl e ad Ares sono stati 20 giorni di tempo, altrimenti sarà sciopero.

«Sassari al collasso»

La vertenza aperta da Cgil, Cisl e Uil per il Sassarese è un serio avviso alla giunta regionale. Ecco le richieste: depotenziamento di Ares e conseguente potenziamento delle aziende sanitarie locali; immediato avvio della costruzione del Materno Infantile, sarà verificato l’inizio lavori per il 20 dicembre, con richiesta di utilizzo dei 78,5 milioni di euro assegnati dall’accordo Stato-Regione; raddoppio del Pronto Soccorso di Sassari; definizione del contratto tra Ares ed istituto “Gena”. I segretari Sergio Mura, Augusto Ogana e Massimiliano Muretti hanno ricordato: «Le ottanta barelle e posti letto aggiuntivi, presenti nel Pronto Soccorso di Sassari e nelle Unità Operative Ospedaliere».

«Assunzioni Pnrr a Olbia»

Davanti al prefetto l’attacco di Cgil Fp, Uil e Nursind alla Asl di Olbia è stato durissimo. I segretari della Cgil, Paolo Dettori e Jessica Cardia spiegano: «Non ci basta l’apertura del direttore Marcello Acciaro, è troppo poco rispetto alla drammatica situazione degli ospedali galluresi. È necessario un grande piano di assunzioni con fondi Pnrr, anche di amministrativi e tecnici oltre che di sanitari».

Dettori e Cardia hanno chiesto la convocazione dell’Organismo Paritetico entro la fine di gennaio per ridefinire radicalmente l’organizzazione dell’ospedale di Olbia, altrimenti sarà sciopero.

