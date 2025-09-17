Aria di Sartiglia con le pariglie a Cort’e Baccas 

Il Settembre oristanese continua la sua carrellata fra eventi e manifestazioni. E sabato c’è grande attesa per le pariglie a Cort’e Baccas: i cavalieri si esibiranno nell’impianto che, per la prima volta sarà aperto al pubblico. Promettono grandi numeri ed emozioni, l’appuntamento è alle 15, l’evento è a cura dell’associazione Cavalieri per la Sartiglia. Sabato alle 10 torna anche un altro appuntamento fisso di fine estate: la mostra scambio con auto d’epoca e oggetti vintage ospitata nella pineta di Torregrande. La mostra continua anche domenica. E ancora dalle 9 alle 12 in biblioteca la presentazione del libro di Francesco Contu “Boriccu” curato da Matteo Grussu, poi il laboratorio sul fumetto infine alle 21 a Sant’Efisio “Voci del Giudicato”. Oggi invece l’inaugurazione del parco di via Solferino con la banda musicale della Brigata Sassari, dalle 15.30 in biblioteca il laboratorio in lingua sarda. Domani alle 17 in centro l'incontro con le città regie con il gruppo della Quintana di Ascoli Piceno, alle 18.30 all’Hospitalis la presentazione del libro di Eliana Tuveri “Nenneo: cartellino rosso”, protagonista Ireneo Cancedda, ex detenuto infine alle 21 a Sant’Efisio una commedia in sardo. Domenica a Torregrande a Villa Baldino “equinozio sul lungomare fra arte e natura” a cura dell’associazione Hathor.

