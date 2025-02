Aria di primavera, folla al Poetto 

C’è chi non rinuncia alla tintarella. «Con questa giornata, lei che farebbe?», dice Dario Deluca, sdraio alla Prima Fermata. «Finché c’è il sole ci godiamo il Poetto e questa domenica di riposo». C’è poi chi colonizza i parchi, con passeggiate in bicicletta e picnic improvvisati. Ci sono infine, tantissimi, che passeggiano a Su Siccu, tra un caffè e due chiacchiere, e quelli che non rinunciano a fare due passi nella nuova via Roma. Ma è un via vai continuo anche al mercatino Cuore di Sant’Elia, pieno (forse) come mai (dopo lo stop di una settimana prima), con le auto che sono parcheggiate già all’altezza della curva nord della Unipol Domus.

Boom al Poetto

Come era prevedibile, complici le temperature primaverili (20 gradi a fine mattinata) e appena una bava di vento, i cagliaritani sfruttano la terza domenica di febbraio per prendere d’assalto il Poetto. Basta avvicinarsi alla battigia per scattare istantanee quasi come a Ferragosto (vedere le tantissime testimonianze dei cagliaritani sui profili social): da metà mattina parte la caccia alle sdraio messe a disposizione dai chioschi affollatissimi. «È bellissimo», spiega Daniela Tronci, leggins, maglietta e crema solare protezione 30 per il viso. «Se le condizioni climatiche ci assistono, magari quest’anno potremo fare il bagno prima del solito». Sfidando l’acqua gelida, Ugo Cortis al tuffo non rinuncia. «È fredda, parecchio. Ma è stupenda, il mare sembra una tavola d’olio». «Cielo terso, mare trasparente, febbraio pazzesco», sottolinea Barbara Manca. Naturalmente, presi d’assalto anche i chioschi: alle 15 ci sono ancora tante persone che aspettano il turno per sedersi, inforchettare e godersi le prove generali di un Poetto che, mai come quest’anno, si annuncia straordinario. E dunque l’immagine di ieri è questa: lunghe code in auto in viale Poetto per raggiungere il litorale, parcheggio sterrato di Marina Piccola stracolmo, e alla Prima Fermata giovani e meno giovani in ogni angolo disponibile. Un assalto vero e proprio, insomma.

Parchi e Su Siccu

Per gli amanti della natura, l’alternativa al Poetto è l’offerta dei parchi cittadini: a Molentargius c’è una vera e propria invasione di famiglie. Tantissimi, per tutta la giornata, anche coloro che scelgono Su Siccu: per un aperitivo o per il pranzo, ma anche solo per una passeggiata in bicicletta con vista mare fino a Sant’Elia, passando per il ponte ciclopedonale. Ma in questa domenica di febbraio che sa un po’ di estate anche la nuova passeggiata di via Roma è presa d’assalto: al parco giochi per bambini allestito nella promenade, che aveva fatto storcere il naso a molti, in alcuni momenti bisogna fare la fila per utilizzare uno degli attrezzi installati dall’amministrazione.

Il mercato Cuore

Dopo una settimana di stop (con polemiche in Consiglio comunale) a causa della concomitante partita del Cagliari, al mercato Cuore di Sant’Elia è tornata la folla delle domeniche di questa stagione: le auto sono parcheggiate fino all’altezza della Nord e quasi tutti i 400 banchi espositivi sono “aperti”. «Bisogna valorizzare sempre di più un mercato come questo, è un fatto di cultura, lavoro», dice un operatore che vende tessuti. In alcuni banchi si fa addirittura la “calca” pacata. Segno che la frequentazione del mercato, un po’ come il Poetto, Su Siccu, adesso anche via Roma, è entrata nelle abitudini dei cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA