Aria di crisi in Municipio 

Aria di crisi politica nella maggioranza alla guida del Comune di Senorbì. La scelta del sindaco Alessandro Pireddu di togliere le deleghe all’ex assessore Filippo Follesa e di fare entrare in Giunta Nicola Contu (che si occuperà di Affari generali, la Protezione civile e i Lavori pubblici, mentre il primo cittadino seguirà personalmente Bilancio e Programmazione) potrebbe portare ad alcuni scossoni. Di sicuro tutto il paese parla tra bar e panchine delle assenze di rilievo nell’ultimo Consiglio comunale nel quale il sindaco Pireddu doveva ufficializzare le novità in Giunta.

Il numero legale in prima convocazione è mancato per le assenze del vice sindaco Carlo Mascia, ovviamente dello stesso Follesa, e del presidente del Consiglio Luca Sirigu. Anche tre esponenti del gruppo di minoranza guidato da Salvatore Mura hanno snobbato la seduta («volevamo vedere i numeri della maggioranza in crisi»), mentre Marco Melis, dell’altro gruppo dell’opposizione, si è presentato in Aula «ma senza l’intento di sostenere la maggioranza, per rispetto dei nostri elettori».

Solo in seconda convocazione il via ai lavori. Il sindaco minimizza: «Non penso che ci siano forti fibrillazioni, Mascia mi ha detto che era assente per motivi di lavoro mentre Sirigu ha spiegato che non poteva partecipare per motivi di studio». Follesa l’unica assenza scontata: «Il sindaco doveva parlare dei motivi per i quali mi ha tolto le deleghe, ho preferito non partecipare».

Il sindaco Pireddu ammette comunque che si siano dei malumori in Consiglio: «Follesa è l’allenatore di una squadra di calcio che giocava ad Arixi, ma tra breve dovrebbero iniziare i lavori nella frazione. Ho fatto di tutto per trovare spazio anche per loro nello stadio di Senorbì, non si è trovata l’intesa. I dirigenti hanno scelto di andare a San Basilio».

E Sirigu? Lavora nel gruppo in Consiglio regionale dove è stata eletta Paola Casula, sindaca di Guasila e moglie di Follesa. La sua assenza è legata al rapporto con l’ex assessore senorbiese e la consigliera regionale? «In questo momento non ho niente da dichiarare», dice Sirigu. Da Mascia, contattato a più riprese, nessuna risposta. (p. c.)

