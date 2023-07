«Aria condizionata  e acqua fresca per anziani e fragili» 

C’è caldo torrido, tutti all’ex Monte granatico. Al fresco dell’aria condizionata, con a disposizione bevande, servizi igienici, assistenza e anche la possibilità di scambiare due parole. A Serramanna le temperature record che si avvicinano ai 50 gradi, hanno ispirato una iniziativa dell’Amministrazione comunale e degli operatori della società impegnati nell’assistenza domiciliare. Dalle 15 di venerdì le porte del complesso dedicato di norma ad eventi culturali si sono aperte a coloro che non possono permettersi una casa rinfrescata da un impianto di condizionamento e che per giunta patiscono di più gli effetti della bolla di calore: anziani e soggetti fragili in primis.

La scelta

«Abbiamo aperto l’ex Monte granatico con sale climatizzate, acqua fresca, servizi igienici, supporto di volontari della Protezione civile e di personale socio-assistenziale. È uno spazio per tutti coloro che hanno necessità di stare in un posto fresco durante la giornata: anziani, soggetti fragili o cittadini qualsiasi», dice il sindaco Gabriele Littera.

L’iniziativa da oggi osserverà l’orario continuato dalle 8,30 alle 20 e mobilita anche il Nucleo Operativo Quadrifoglio Serramanna di protezione civile e i volontari della Croce Verde. Insomma: a Serramanna il caldo eccezionale di questi giorni è considerato alla stregua di una calamità naturale. Come un’alluvione o un terremoto, fatte le dovute proporzioni, che vedono i Comuni aprire le porte di strutture pubbliche (come palestre o scuole) per accogliere e supportare i cittadini.

L’emergenza

«Non siamo abituati come dovremmo a emergenze dettate dalle alte temperature. Non solo a Serramanna ma in Sardegna in generale, siamo più attrezzati per fronteggiare piogge eccezionali o freddo», chiosa il sindaco Littera.«Il caldo, per le persone fragili o anziani, può essere molto pericoloso. La Protezione civile nazionale detta delle linee guida su come comportarci in situazioni simili: noi come Nucleo Operativo Quadrifoglio siamo a disposizione per il supporto alla cittadinanza», gli fa eco Maurizio Solinas, consigliere comunale e coordinatore del Nucleo Operativo Quadrifoglio.A Serramanna, dove l’afa insopportabile è purtroppo accompagnata dagli incendi (superlavoro, ogni giorno, per la Compagnia barracellare guidata dal capitano Fabrizio Demontis), porte aperte quindi allo storico ex Monte Granatico ma non solo: «C’è un altro spazio pubblico, aperto, gratuito, climatizzato e dotato di servizi che è la biblioteca comunale di via Di Vittorio, aperta tutti i giorni al di fuori della domenica, dove si può trascorrere del tempo e cogliere l'occasione per utilizzare anche questo servizio», conferma il sindaco Littera.

La navetta

Il Monte Granatico è al centro del paese, ma per chi non ha la possibilità di raggiungerlo in autonomia è disponibile un mezzo di trasporto, anch’esso gratuito, messo a disposizione dalla Croce Verde Serramanna. «Il servizio, prenotabile al numero dedicato 3387271350, è svolto da noi volontari della Croce Verde con il nostro nuovo automezzo Toyota, e prevede l’accompagnamento degli anziani che non possono farlo autonomamente, perché privi di patente, dalla propria dimora al Monte Granatico e viceversa», spiega il presidente della Croce Verde.

Dal Municipio mettono l’accento sulle norme di comportamento da tenere in questi giorni di afa. «Sono suggerimenti, non imposizioni, ma ne voglio rimarcare uno in particolare», rileva il sindaco Littera, «prestiamo la maggiore attenzione ai soggetti fragili che abbiamo attorno a noi, ai nostri vicini di casa, ai nostri parenti più anziani, ai bambini ed ai disabili. Insomma, comportiamoci da comunità, come sappiamo fare ogni volta che è necessario».

