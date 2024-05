Arguello promuove l’Open 

Le campane di SS. Giorgio e Caterina e gli urlacci dei pavoni sono tornati padroni del silenzio di Monte Urpinu. Il Sardegna Open leva le tende e rimanda (chissà) al prossimo anno, dopo una seconda edizione in formato Superchallenger che può dirsi ben riuscita. Certo, il successo di un italiano l’avrebbe ulteriormente potenziata, almeno sotto il profilo dell’entusiasmo, ma Mariano Navone, scattato come terzo favorito secondo l’unico criterio della classifica Atp, si è dimostrato un degno vincitore. E altrettanto degno è stato l’allestimento, affidato dall’Atp alla Fitp e all’ospitante Tc Cagliari. Per il direttore tecnico del circolo, Martin Vassallo Arguello, è stato anche il debutto da direttore del torneo. È tempo di fare un bilancio.

« Sono molto contento», racconta il 44enne di Temperley, ex 47 del mondo, «soprattutto perché tutti nella famiglia del Tc Cagliari, dai manutentori ai maestri sino a soci, ai dirigenti e ai ragazzi della scuola hanno collaborato a far diventare questo torneo così accogliente per i nostri ospiti. Il pubblico con le modifiche si è trovato meglio, ha goduto di più del circolo. Abbiamo avuto il Centrale pieno in tutte le partite, e non è sempre così nei Challenger. I giocatori hanno apprezzato anche questo aspetto, oltre a potersi allenare e preparare Roma».

Cinque argentini e un italiano nato in Argentina nel main draw: il legame con Cagliari si rafforza…

«Ma no, in qualsiasi torneo su terra argentini, spagnoli, francesi e italiani ci sono sempre, oltre a quelli che si adattano alla superficie. C’è una tradizione latina della terra battuta che si sente e questo torneo piace molto agli argentini, come anche agli italiani di altissimo livello che si sono confrontati. Musetti ha ritrovato il gioco e ha fatto un bellissimo torneo sino al secondo set della finale: lo aiuterà per Roma e ci aiuta a capire che non siamo un torneo isolato, ma parte di un sistema che la Fitp sta spingendo. Così aiutiamo i giocatori italiani ad allenarsi nei nostri campi che abbiamo messo a disposizione perché sappiamo che è importante per loro».

Navone sarà il nuovo Shelton o il nuovo Humbert?

«Lui è già bravo. Sono le prime apparizioni di rilievo in Europa ma è solido, mentalmente equilibrato, con un buon livello di tennis. Quelli che abbiamo visto e che hanno un futuro importante sono Nava e, a parte gli altri italiani, Darderi che ha molti margini di crescita ma ha fatto una bella impressione: cuore, passione, mentalmente e fisicamente forte, non è ancora al massimo livello, è giovane è in pieno sviluppo».

In generale le sembra che il livello tecnico sia stato superiore allo scorso anno?

«Mi sembra che i giocatori fossero di un livello medio molto più alto. Avere 8 dei primi 70 al mondo a volte non lo vedi neppure nei 250 e questo fa salire molto il livello medio del gioco. E si è visto dalle prime partire quanto fosse alto».

L’americano Tiafoe è stata la sorpresa dell’ultimo minuto: come è nata la sua partecipazione?

«Fa parte del nostro lavoro con la Fitp ricevere le richieste o sentire i giocatori interessati alle wild card in extremis, perché magari non si aspettavano di perdere a Madrid. Così abbiamo visto che c’era il suo interesse a giocare partite sulla terra e che ne ha bisogno. Abbiamo valutato altre richieste ma pensavamo che fosse una bellissima opportunità vedere uno come lui giocare un “175”. È stata una situazione straordinaria della quale abbiamo approfittato e il pubblico è stato contento di avere come prima testa di serie uno come lui».

Magari è lui che non ha sfruttato la chance, dato che ha perso da Federico Coria al primo match ...

«Ma no, bisogna capire che ogni giocatore ha i suoi modi e i suoi obiettivi. Lui sente di aver bisogno di partite, ma per nessuno di loro, per quanto bravi, è garantita la vittoria, soprattutto in un campo che non dominano. Basta vedere come Cerundolo, un qualificato, ha messo in difficoltà Musetti. Tiafoe non è riuscito a trovare il suo gioco e Coria aveva cattiveria e voglia di vincere e ha sfruttato l’occasione di farlo con un giocatore top».

Domenica, nonostante l’impegno col torneo, lei è sceso in campo col team di Serie B del Tc Cagliari: un fuori programma?

«Sì! All’ultimo momento, siccome Andrea Picchione ha vinto le prequalifiche a Roma e non faceva in tempo a tornare e ripartire e poi Carlos Sanchez ha giocato la finale al Forte Village che è stata spostata da sabato a domenica, ci siamo trovati con soli tre giocatori. Così capitan Stefano Mocci mi ha schierato come numero 4. Era dal 2013 che non facevo una partita: in campo ho sofferto ma oggi lo sto pagando molto di più!».

