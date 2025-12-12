Argiolas vs Lacatus, che notte a Serdiana! 

La parola al ring. Stasera al palasport di Serdiana due rappresentanti del movimento pugilistico sardo salgono sul ring per disputarsi una cintura. È un piccolo titolo ma dal grande significato questo Internazionale Ubo dei Superwelter che vedrà protagonisti Claudio Lacatus e Sebastiano Argiolas. Ieri, nel corso delle operazioni preliminari, con la supervisione di Luciano Abis, che organizza la riunione con la sua Bazooka Events, il rumeno adottato da Oristano ha fatto segnare un peso di 67,800 kg, contro i 68,500 del “figlio d’arte” di Elmas.

La riunione inizia alle 19.30 ed è ricca perché prevede altri due match tra professionisti e cinque (due interregionali) di sottoclou per Élite. Tra i pro, un altro “derby” sardo (anzi, cagliaritano, King George contro Paisitikè) tra i leggeri Jonathan Rubino (ieri 60,900 kg) e Ignazio Melis (62). E poi la dura sfida di Nicola Salisci che si trova di fronte il picchiatore Edwin Riascos. La differenza di peso tra i due massimi (98,500 kg contro 106,500) testimonia della superiorità fisica del colombiano sul pugile della TM Boxing Su Planu.

Non è azzardato pensare che i 400 posti a sedere oggi vadano via in fretta al botteghino. C’è anche la diretta tv, dalle 19.30 su Fighter’s life (244 del digitale terrestre o 809 del bouquet Sky).

