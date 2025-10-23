Argiolas, un magiaro prima del titolo Ubo 

Niente titolo in palio, ma atmosfera da boxe vera. Stasera al palazzetto Melis di via Giliacquas, a Elmas, Sebastiano Argiolas torna sul ring in occasione del diciottesimo Memorial “Locci-Monduzzi-Rossi” (e il secondo memorial Sebastiano Argiolas) per affrontare l’ungherese Norbert Ivanyi. Per il superwelter di Elmas, allenato da papà Stefano, si tratta di un match di avvicinamento in vista dell’impegno più importante della stagione, il 13 dicembre prossimo, quando a Cagliari affronterà l’oristanese di adozione Claudiu Lacatus per provare a conquistare il titolo Internazionale Ubo dei superwelter. «Abbiamo scelto un avversario sulla carta non eccessivamente impegnativo», spiega papà Stefano. «Stiamo facendo un’ottima preparazione, non dobbiamo correre rischi».

Sul ring del palasport di via Giliacquas (primo gong alle 19) anche il peso gallo Lorenzo Fais (Carbonia) che incrocerà i guantoni con l’argentino Rodrigo Matias Areco. La riunione, organizzata dalla Elmas Boxe, sarà illuminata da alcuni dei migliori dilettanti sardi in circolazione: sul ring, infatti, sei Elite (cinque uomini e una donna) che combatteranno per co conquistare un pass per le finali dei campionati italiani Elite, in programma a dicembre a Trieste. ( ma. mad. )

