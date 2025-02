Argiolas, un altro match capolavoro  

Ci pensa ancora Sebastiano Argiolas a illuminare il pugilato isolano. Sul ring di Elmas, il superwelter e beniamino di casa (allenato da papà Stefano) dà spettacolo, dominando il croato Luka Leskovic. Una vittoria convincente, ai punti, conquistata al termine di sei riprese condotte all’attacco, che ribadisce le ambizioni del pugile isolano. «Siamo pronti per disputare un match con un titolo in palio», dice papà Stefano. «Sebi sta crescendo pugilisticamente molto bene, adesso tra una decina di giorni torneremo in palestra in vista del prossimo incontro, probabilmente già alla fine di marzo». Poi, se tutto andrà come previsto, «già alla fine dell’estate potremmo fare il primo match con un titolo in palio», aggiunge. «Non necessariamente il titolo italiano, magari un Internazionale. Noi comunque ci siamo», aggiunge. Le trattative con Alessandro Cherchi (Opi Since 82) sono in corso: non è escluso che il superwelter di Elmas possa entrare a far parte della scuderia della famiglia Cherchi che da anni “cura” i pugili sardi di maggiore talento. Questo, almeno, è l’obiettivo della Elmas Boxe, la società dove Argiolas è cresciuto e si allena. Si vedrà. ( ma. mad. )

