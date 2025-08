Argiolas supera l’esame Mizsei 

Missione compiuta. Sebastiano Argiolas ha superato domenica notte il test contro l’insidioso ungherese Gyorgy Mizsei sul ring allestito a Sant’Antioco dalla Bazooka Events di Luciano Abis, all’esterno del palasport “Giacomo Cabras”. Un successo ai punti (verdetto unanime) che spalanca al superwelter allenato da papà Stefano alla Elmas Boxe le porte del primo titolo in carriera: «Credo che dopo dieci match abbia dimostrato di essere pronto e anche in questa occasione si è visto un piccolo step nel suo processo di crescita», dice Abis, che ha già probta la sfida con Claudiu Lacatus per un Internazionale Ibf da mettere in palio a dicembre a Serdiana.

Di fronte a un pubblico abbastanza numeroso, con anche qualche turista che ha approfittato dell’occasione per vedere un po’ di boxe, il 26enne di Elmas ha gestito bene il match. Ha evitato di scoprirsi, cercando di prendere sul tempo l’avversario (più alto e dotato di un allungo superiore), e trovando piano piano la strada per mettere buoni colpi. L’esperto magiaro si è mosso bene, sfruttando la sua dote migliore che è quella dell’esperienza ma alla lunga la boxe di Argiolas si è dimostrata più solida.

Il sottoclou

La serata, arricchita dal consueto show musicale con dj set (come nelle serate targate Bazooka Events), comprendeva match olimpici ed è stata aperta dal pareggio tra gli under 17 Salvatore Loi (A.P. Sardegna) e Foddi (Palaistike). ( c.a.m. )

Gli altri match. Under 19 : 70 kg Fabio Tolu b. Niccolò Cavalieri; 65 kg Michele Argiolas b. Abdelrahman Hamada. Élite : 60 kg Davide Mei b. Edoardo Sarritzu; 60 kg Samuele Atzeni b. Nicolò Orrù; 75 kg Alessandro Cafaro b. Sami Kam.

