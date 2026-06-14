Argiolas si conferma campione «Ora voglio il titolo italiano» 

È stata una bellissima serata di boxe quella che la Bazooka Events di Luciano Abis ha organizzato nel weekend nel nuovo Palasport di Narcao. E non solo perché ha manutenuto le attese il main event che ha visto protagonista Sebastiano Argiolas (Elmas boxe) difendere il titolo Internazionale Ubo dei pesi superwelter conquistato alla fine dello scorso anno. Ma perché tutta la riunione era magistralmente organizzata. Livello agonistico elevato, anche grazie ai sei incontri tra dilettanti, e momenti di spettacolo che hanno appassionato i tanti arrivati a Narcao.

Il titolo

Alla fine Sebastiano Argiolas, confermando le aspettative, ha conservato il titolo Ubo dei superwelter superando ai punti lo sfidante il catanese Simone Bureni. «Il titolo italiano? Lavoriamo per quello», è la risposta che suo papà e allenatore Stefano (ex campione italiano) dà dopo il match. Indubbiamente, in base a quanto fatto vedere, e non solo a Narcao, Argiolas ha le carte in regola per tentare un ulteriore salto di qualità.

I giudici non hanno avuto dubbi, assegnando la vittoria al pugile di Elmas: verdetto condivisibile nella forma e nella sostanza. Bureni non ha fatto un brutto match, ma non ha mai proposto varianti tattiche al suo piano, che consisteva nel girare attorno ed evitare di scambiare. «alla fine è venuto fuori il match così come lo avevamo preparato», ha detto papà Stefano. «Ora pochi giorni di riposo e torniamo subito in palestra».

La notte di Narcao è stata illuminata anche dall’incontro superwelter che ha visto protagonista il rumeno “adottato” da Oristano Claudio Lacatus che ha battuto ai punti l’esperto romano Damiano Raguso.

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