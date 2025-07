Argiolas sfida Mizsei e programma un titolo 

Luciano Abis, sceso dal ring, ha un solo obiettivo: il rilancio del pugilato sardo. In quest’ottica va letta la riunione che sta nascendo a Sant’Antioco e che domenica 3 agosto, dalle 20 (nello spazio all’esterno del palazzetto Giacomo Cabras), sarà imperniata sul match in 8 round del professionista Sebastiano Argiolas. Sfgiderà l’esperto ungherese Gyorgy Mizsei, 31 anni, sconfitto nell’incontro per il titolo europeo nel 2024 da Emiliano Marsili: «Un ottimo test in vista di un titolo», dice Abis che sta programmando per il superwelter di Elmas un Internazionale Ibf da disputarsi a Serdiana a dicembre. C’è anche un possibile avversario, quel Claudiu Lacatus, rumeno di Oristano, che domenica ha sconfitto ai punti in sei riprese Giulio Fiorillo. «Stiamo puntando molto su Argiolas, è un pugile che sa colpire e fare male, è un combattente che predilige avversari che vengono avanti e accettano la battaglia. E quando succede, come contro Stefano Lai, viene fuori un match di cui si parla a lungo. La sfida con Lacatus? Sarebbe una bella vetrina per il pugilato sardo».

Per il sottoclou, la serata del 3 agosto, con il consueto contorno di musica e spettacolo, prevede sei match olimpici «tutti élite, sempre equilibrati, non scontati, tra pugili di buon livello», spiega Abis. «È un po’ il nostro modo per ringraziare non soltanto il pubblico di Sant’Antioco ma anche l’amministrazione che con il sindaco Ignazio Locci ha fortemente voluto questa serata». Infine, due match di 4 riprese da 3’ tra semiprofessionisti in cui si vedranno il superleggero Michele Argiolas (fratello di Sebastiano) e il 19enne Welter Alessandro Cafaro, che ha battuto Matteo Ara nella finale regionale di Narcao.

Tutto con il marchio della Bazooka Events, anche se Abis aggiunge: «In questo caso il contributo del nostro collaboratore Christian Spiga è stato determinante». ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA