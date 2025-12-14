Argiolas, passo avanti 

Un trionfo a Serdiana e di colpo il sogno diventa realtà. Sebastiano Argiolas è il nuovo campione Internazionale Ubo dei pesi superwelter. La cintura al cielo la solleva lui grazie al successo sul rumeno di nascita ma sardo di adozione Claudiu Lacatus, battuto ai punti dopo otto riprese bellissime.

L’avvio

Il bacio ai guantoni, poi il saluto d’intesa con papà Stefano che lo segue all’angolo. E così, anche questa volta, il rituale va in scena. Poi sale sul ring di Serdiana (riunione magistralmente dalla Bazooka Events di Luciano Abis) e come sempre dà spettacolo in un palazzetto affollato. Conduce con precisione, tecnica e furbizia il match. Davanti a un avversario, il sardo Lacatus, suo amico fuori dal ring, che accetta il confronto e si batte come un leone fino all’ultima di ripresa prima di cedere ai punti. «Siamo molto contenti», esulta papà Stefano, «Avevamo preparato benissimo l’incontro contro un avversario difficile, tutto è andato secondo programma», aggiunge.

Il match

Le prime riprese sono di studio. Poi il campione di Elmas inizia a carburare, a portare colpi. Al terzo round un paio di destro-sinistro si fanno sentire sul corpo del suo avversario che, alla quinta ripresa, accusa anche un colpo ben portato da Argiolas. Lacatus piega le gambe e va al tappeto. Ma con l’inerzia di chi non si arrende mai, si rialza subito. Un conteggio velocissimo, poi l’arbitro dice che si può proseguire. Ma Argiolas, forse anche per via dell’età (26 anni contro i 38 di Lacatus) sembra più in palla. E i suoi jab continuano ad arrivare al corpo del pugile della Gym Boxe di Oristano anche nelle altre riprese. E Argiolas non può che chiudere il match a braccia alzate per la gioia dei suoi tifosi e del suo angolo. «Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo», dice papà Stefano. «Poi torneremo subito in palestra per prepararci al prossimo appuntamento. L’idea», nelle intenzioni di Luciano Abis che ha scommesso sulla carriera di Argiolas, «è difendere il titolo in primavera per poi puntare ad altri palcoscenici. Un passo alla volta», aggiunge.

Gli altri

La serata di Serdiana celebra anche il ritorno sul ring e alla vittoria di Nicola Salisci: il peso massimo cagliaritano batte prima del limite il colombiano Riascos. In parità invece l’incontro tra i pesi leggeri Jonathan Rubino e Ignazio Melis.

