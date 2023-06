Argini sicuri per il rio Piras: al via il primo lotto di lavori 

Nuova vita per gli argini del rio Piras grazie ai 300mila euro stanziati dal Comune e ai 500mila che gli amministratori hanno ottenuto dalla Regione. «I lavori – annuncia il sindaco Andrea Floris – saranno divisi in tre lotti. Nel giro di due anni potremo avere gli argini del rio Piras in sicurezza».

Il primo lotto

I lavori del primo lotto, per 150mila euro, sono già stati affidati. Due le ditte che hanno partecipato alla gara: a spuntarla è stata la Gbml di Tertenia. Progettazione e direzione dei lavori sono affidati all’ingegnere Antonino Mazzullo di Assemini. «L’obiettivo – spiega Floris – è la risistemazione degli argini nei punti più critici». Sarà necessario mettere in sicurezza le zone interessate da cedimenti e quelle da cui, in caso di maltempo, il fiume riesce a fuoriuscire. I lavori, aggiunge il sindaco, «inizieranno il primo luglio e saranno subito seguiti da quelli del secondo lotto». Già le opere del primo lotto garantiranno una maggiore sicurezza del centro abitato, in particolare alle famiglie che vivono nelle case non distanti dalle sponde.

Il secondo lotto

Durante i lavori del secondo lotto saranno invece risistemati tratti degli che non rientrano nel primo. Anche per questi il progetto è stato presentato e approvato: a breve tramite il portale SardegnaCat ci sarà l’invito per le ditte che hanno i requisiti e potranno partecipare.

Primo e secondo lotto sono finanziati con 300mila euro che l’amministrazione ha tenuto da parte per la sicurezza del fiume che attraversa tutto il paese passando accanto a numerose abitazioni.

Il terzo lotto

Il terzo lotto invece è stato programmato «grazie a un finanziamento di 500mila euro che siamo riusciti a ottenere dalla Regione», spiega il sindaco: «Ci consentirà, entro l’ultimo anno di amministrazione, di risistemare tutto il rio Piras in modo da garantire sicurezza. Era un nostro obiettivo già dalla campagna elettorale e siamo felici di essere riusciti a raggiungerlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA