Sestu.
19 febbraio 2026 alle 00:49

Argine in via Mascagni, paura per i cantieri 

C’è ancora preoccupazione tra i residenti di via Mascagni. I lavori per rifare la strada prevedono di rimuovere il vecchio argine e asfaltare ma c’è il timore che toglierlo possa portare inondazioni: «Nei documenti risultano 280 metri di argine previsti e non realizzati, in un’area classificata a pericolosità idraulica. Il Genio Civile ha chiesto spiegazioni ma non sono state date», accusano Eleonora e Luciano Ardu, che hanno avviato una raccolta firme (50 quelle raccolte), «non siamo contro i lavori, chiediamo che sia costruito un nuovo argine, più vicino al fiume». Il vicesindaco Massimiliano Bullita replica: «Il percorso per svolgere i lavori è iniziato nel 2019. Il Genio Civile ci aveva chiesto uno studio: il fiume nel tempo ha avuto un alveo tracciato e risagomato con un nuovo argine, di cui mancava anche una piccola parte a monte. Lo studio ha dimostrato che l’argine lungo via Mascagni ha perso la sua utilità, e il Genio ne ha preso atto».

