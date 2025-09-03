Argine ai randagi nella zona industriale 

Si aggirano a decine colonizzando la zona industriale di Olbia: da anni, nel distretto produttivo consortile si è consolidata la presenza significativa di cani non custoditi che rappresentano una minaccia per auto e pedoni e limitano la libera funzione degli spazi comuni. Contro il fenomeno del randagismo, gli organi competenti sono corsi ai ripari: è stato firmato un protocollo d'intesa tra Comune, Polizia locale, Cipnes e Asl Gallura. Della durata di tre anni, l'accordo punta a formalizzare una cooperazione interistituzionale per prevenire e contrastare il fenomeno, senza trascurare il benessere degli animali.

Il Consorzio industriale mapperà i siti in cui il fenomeno è più incidente e porterà avanti attività di sensibilizzazione rivolta agli operatori del distretto. Il Comune contribuirà a controllare il fenomeno con l'adozione di provvedimenti e ordinanze apposite. Al comando di Polizia locale il compito di vigilare ed elevare sanzioni per l'infrazione delle norme. La Asl, tramite il Servizio randagismo e anagrafe degli animali da compagnia Nord Sardegna, guidato dal direttore Andrea Sarria, provvederà alla cattura e alla messa in sicurezza degli animali, assicurando l'attività di identificazione elettronica, controllo sanitario, sterilizzazione e collocamento in strutture autorizzate. «La zona industriale è un'area in cui si hanno molte difficoltà a sanare questa criticità ma stiamo lavorando per mettere in campo azioni correttive e di prevenzione», ha detto Sarria. L'intesa si è resa necessaria anche in vista dell'apertura della nuova pista ciclopedonale, in fase di ultimazione nel distretto industriale, per garantire l'incolumità dei fruitori.