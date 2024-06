Argilla, colori, ceramica, pittura: il mondo di Jacopo 

Lasciare il segno, in arte così come nella vita, è da sempre insito nella natura degli uomini che hanno fatto la storia. Una storia che giunge oggi frammentata, che riaffiora e rivive nell'animo di ciascuno di noi. E, se è vero che l'arte proietta la mente e lo spirito dell'uomo su una superficie, l'artista sassarese Jacopo Scassellati diventa testimone del vivere il presente, con un occhio nel passato, per proiettarsi verso il futuro.

Lo stesso segno che il pittore e scultore 34enne imprime nella sua intera produzione. Jacopo Scassellati è reduce dall'ultimo lavoro intitolato “Verbo dipinto” (27 tavole con una lunghezza complessiva di 30 metri) collocato qualche giorno fa nella parrocchia di Cristo Risorto a Porto Torres.

«Un lavoro che ho trovato interessante, perché ho affrontato la rappresentazione di queste tematiche attraverso il mio linguaggio che si concretizza con la pittura (come in questo caso) e con la scultura», dice l'artista. «Sin da piccolo, essendo nato all'interno di una bottega - un laboratorio di ceramiche insieme a nonno Franco e mamma Monica Scassellati - il mio primo approccio a questo mondo è avvenuto con l'argilla, i colori, la pittura su ceramica».

La visione

Un mondo dalle radici antiche, salde, che Jacopo recupera anche attraverso la pittura, e reinterpreta secondo una visione interiorizzata. La prima mostra ad appena 19 anni a Spello ha infatti raccolto pittura e scultura, fondendole in un indissolubile legame.

«Nella nostra bottega si ha un confronto con la contemporaneità e la tradizione. In merito, non mi sono mai posto in una posizione di rottura, quanto di continuità con il passato. Questo fa sì che in ciò che faccio ci sia un recupero di quelli che reputo valori, mantenendo saldo un legame e la storia. Per me è stato un motivo di ricerca: interpreto corpi come se riaffiorassero dal buio dei secoli. Appaiono rotti, lesionati, ma la loro bellezza, il dinamismo, la plasticità trionfano».

La ricerca avviene anche dal punto di vista cromatico. Colore e materia vengono studiate in laboratorio con il fine di ottenere un risultato che appare vissuto, tormentato, unico. Un segno impresso, indelebile, che ha reso Jacopo Scassellati un artista apprezzato in numerosi angoli del mondo dall'America, alla Francia, all'Italia stessa.

