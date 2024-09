Argento vivo a Belgrado per il cagliaritano Dalu 

Il nuotatore cagliaritano Fabio Dalu conquista l’argento a Belgrado. Nella quarta tappa del circuito continentale in acque libere LEN Open Water Cup andata in scena domenica nel lago Ada Ciganlija di Belgrado, il 24enne fondista azzurro tesserato anche per l’Esperia Cagliari, è arrivato secondo nella 10 km in acque libere in 1h54’32”72 condividendo il podio coi compagni di squadra Andrea Filadelli, primo in 1h54’30”35 e Ivan Giovannoni, terzo in 1h54’38”41. La tripletta azzurra ha dominato la gara organizzata dalla Federnuoto serba con 28 atleti di diversi Paesi europei al via tra cui 17 uomini (quattro italiani) e 11 donne.

«Sono contento: Andrea mi ha superato a circa un chilometro dalla fine ma nei cinque giri di gara ho avuto ottime sensazioni. Ci sono stati momenti in cui ero in testa, e questo mi dà tanta fiducia per l’anno sportivo appena iniziato», afferma l’azzurro sardo. «Scoprire poi che dopo di me c’era Ivan (Giovannoni) mi ha reso felice: è stato bello poter salire sul podio europeo coi miei compagni di squadra con cui ho condiviso tanti bei momenti in allenamento e in Nazionale. La prossima e ultima tappa del circuito», ricorda Dalu, «sarà a Razanac, in Croazia, ma non potrò partecipare perché sarò impegnato nel conseguimento del Master universitario in Analisi dei Dati (dopo la laurea al College in Ohio in Matematica finanziaria)».

Marco Cara, allenatore esperino che segue Fabio sin dalle categorie giovanili è soddisfatto: «Quello di Belgrado è stato un test a sole tre settimane dall’inizio della preparazione, sapevamo di poter far bene ma non così».

