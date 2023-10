Argento e bronzo mondiali per i formaggi di Medau Brau  

Il formaggio di Sa Craberia, azienda di Medau Brau nelle campagne di Carbonia, conquista ancora una volta il podio nel World Cheese Award. La gara internazionale quest’anno si è svolta a Trondheim, in Norvegia: l’azienda dei fratelli Brau si è aggiudicata l’argento per la caciotta di capra e il bronzo per il semistagionato di capra. «Siamo fieri di portare avanti l’azienda di famiglia - dicono Daiana e Antonangelo Brau - dietro questi riconoscimenti c’è costanza, sacrificio e grande rispetto per i nostri capi che ci permettono di poter aver un prodotto di qualità in grado di competere anche in contesti internazionali. Un risultato di cui siamo molto orgogliosi, di cui vogliamo ringraziare anche i nostri collaboratori».

Il formaggio prodotto a Medau Brau, ancora una volta, ha detto la sua a livello mondiale. Le delizie al latte di capra ( in commercio dal 2014) hanno già ottenuto dei premi negli anni scorsi: nel 2018 Sa Craberia si è piazzata tra i primi tre formaggi all’Italian Cheese Award nelle categoria “fresco”, nel 2019 ha vinto l’oro al World Cheese Award con la caciotta di capra, nel 2021 l’argento per il semistagionato di capra, oltre ai riconoscimenti sugli yogurt. «Le difficoltà non mancano ma la collaborazione - dicono i fratelli Brau - è la chiave per andare avanti: siamo orgogliosi di questi risultati». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA