Argento “dorato” per Martinenghi e bronzo a Ceccon 

Singapore. Un argento di testa e cuore vinto «mezzo morto» e che per questo «vale oro». Un bronzo «amaro» perché «io la gara la potevo vincere». Ai mondiali di nuoto di Singapore le medaglie iridate azzurre numero 200 e 201 hanno le facce dei campioni olimpici, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon: il primo, dopo una nottataccia chiude al secondo posto i 100 rana, l'altro sul gradino più basso del podio nei 50 farfalla. Per il 'Tete' nazionale, dopo un 2024 che lo ha visto arrivare in cima all'Olimpo, nell'anno post Giochi si conferma comunque tra i protagonisti assoluti, restando sul podio iridato dopo i secondi posti di Fukuoka 2023 e l'oro di Budapest 2024. Lo precede, dopo aver condotto fino a dieci metri dall'arrivo, solo il redivivo cinese Qin Haiyang, in 58"23. L'olimpionico azzurro tocca in 58"58.

Felicità

«Sono al settimo cielo anche se non sembra perché sono molto stanco», le parole di Martinenghi. «Ho dato veramente tutto e negli ultimi metri ero abbastanza cotto e non ho potuto far nulla contro il ritorno del cinese. Sono felice perché la scelta di andarmi ad allenare con Matteo Giunta è servita proprio per ricaricarmi, per creare nuovi stimoli e nuovi sfide. Di oggi può dispiacere perché l'oro l'ho accarezzato per tre quarti di gara ma sono felice come non mai. Ho avuto una nottata molto difficile, ho vomitato tutta la notte, penso per un'intossicazione alimentare. Non avevo niente dentro se non la mia testa e il cuore: è un argento che vale oro». Bronzo al kirghizo Denis Petrashov (58”88), quinto Ludovico Viberti (59”08).

Rammarico

Il bronzo sta un po' stretto a Ceccon, che nel giro di meno di mezzora vola in finale nei 100 dorso e sul podio dei 50 farfalla, ritocca anche il suo record italiano (22”67, contro 22"68 di Fukuoka nel 2023). Il 24enne di Schio chiude alle spalle del francese Maxime Grousset (22”48) e allo svizzero No Ponti. «Sono entrato in acqua un po' storto e non sono stato perfetto. Mi dispiace perché la condizione c'è e avrei potuto vincere l'oro», dice l'azzurro. «Sarebbe stato possibile se il calendario fosse stato invertito: vale a dire con la finale dei 50 farfalla, prima della semifinale dei 100 dorso». Anita Bottazzo vola in finale dei 100 rana in 1'05"61, Carlos D'Ambrosio (18 anni) si qualifica per quella dei 200 sl e cancella il record italiano di 1'45"67 di Filippo Megli.

