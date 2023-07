Argento Dall’artistico, fondisti fuori dal podio  

Fukuoka. Arriva dal nuoto artistico la prima medaglia del team italiano ai Mondiali di Fukuoka. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l'argento nel duo tecnico. L'oro è andato alle padrone di casa del Giappone, il bronzo alla Spagna.

Acque libere

Un pizzico di delusione dalla 10 km di nuoto maschile, vinta dal tedesco Florian Wellbrock in 1h'50'40”. Gli italiani Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri devono accontentarsi, rispettivamente, del quarto e quinto posto, e rinunciare al pass per le prossime Olimpiadi. Tedesco anche il bronzo, con Olivier Klemet a 20”5 dal connazionale. Kristof Rasovszky è argento a 18”7. Acerenza e Paltrinieri, dopo la doppietta argento-oro del 2022 a Budapest, terminano rispettivamente quarto, a 36”4 e e quinto a 1'00”4. Gli italiani non si nascondono: «Quei tre erano troppo forti», dirà Paltrinieri dopo la gara. «Mentalmente ero pronto a fare tutto come negli anni scorsi, ma da gennaio mi sono fermato 6 volte per vari motivi, ho perso 6-7 settimane di lavoro, compresa l'ultima prima di arrivare in Giappone». E poi: «Ci riproverò nella 5 km, non mi spaventa più nulla dopo la mononucleosi. Se sto bene so che posso vincerla».

Pallanuoto

Avvio facile per l'Italia nel torneo di pallanuoto femminile. Il Setterosa nel match d'esordio, per il gruppo C, ha travolto l'Argentina 27-1 (3-1, 7-0, 6-0, 11-0). La nazionale di Carlo Silipo soffre un paio di minuti, fino all'1-1 di Leonard, poi blinda la porta e va a segno con tutte le giocatrici di movimento con quaterna di Avegno e triplette di Bettini, Tabani e Bianconi. Domani c’è il Sudafrica, giovedì la Grecia nel match che metterà in palio il primo posto nel girone e quindi l'accesso diretto quarti di finale.

