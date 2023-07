Argentini d’Italia, che storia! E Federico Buffa ce la racconta 

Ai più Renato Cesarini è noto per l’omonima “zona”, usata per indicare gli ultimi minuti di un evento, in genere una partita di calcio. Omar Sivori, invece, è più popolare, minimo perché ha giocato nella Juve (come Cesarini peraltro), che già vinceva tutto, a cavallo tra gli anni ’50 e ‘60, con altri due miti come Giampiero Boniperti e “King” John Charles. Quanto a Diego Armando Maradona, non ha bisogno di presentazioni. Ma tutti e tre insieme, come li porterà in scena Federico Buffa in “La Milonga del Fútbol”, domani a Lo Quarter di Alghero (ore 21) e sabato al Teatro Romano di Nora (ore 20), è come se fossero un’altra storia. «Erano tutti e tre argentini con origini italiane, anche se Cesarini in Italia, nelle Marche, c’era anche nato; tutti e tre erano campioni di calcio e tutti e tre avevano giocato nel nostro Paese, vincendo complessivamente 10 scudetti, ed erano legati l’un l’altro perché Cesarini aveva scoperto, allenato e portato Sivori alla Juventus e Sivori aveva consolato Maradona, sul quale aveva un notevole ascendente, dopo l’esclusione al Mondiale del ’78. Ma per il resto, erano diversissimi», esordisce Buffa, apprezzato cronista sportivo, presentando le date sarde, targate CeDac, del suo spettacolo, nel quale è accompagnato dalla cantante Mascia Foschi e da Alessandro Nidi al pianoforte.

In che senso?

«Intanto, quella di Cesarini è la storia più divertente, era più completo e versatile come calciatore e veniva dall’Argentina ricca. Sivori, invece, cresce povero, nella pampa, mentre Maradona proveniva da una baraccopoli di Buenos Aires, e divenne il più artista di tutti. Se dovessi definirli, direi che Cesarini era un cittadino sotto ogni cielo, Sivori un misto-gaucho, lui stesso ammetteva di avere un’indole demoniaca e un lato ipersensibile, e Diego quello che trasformava l’angustia in arte».

Nello spettacolo c’è anche Messi…

<Ma in parte minore, in primis perché non rientra nel ‘900. Poi, se parliamo di campioni di calcio, si siede a tavola con chiunque, ma non ha una grande storia, ha un modo di vivere diverso, è figlio del default degli anni ’90, l’ennesimo, e all’epoca il padre l’aveva portato a Barcellona, dove, alla fine, è cresciuto e si è formato».

Ma non è l’erede di Maradona. O sì?

«Ogni 20 anni in Argentina nasce un giocatore che diventerà tra i migliori al mondo, Di Stefano, Maradona, Messi. Ma finché non è morto Diego, con la Nazionale Messi non ha vinto nulla. Non ce la faceva a livello mentale: nel 2010, quando lo allenava, durante il Mondiale in Sudafrica, Maradona lo disse anche. Scomparso Diego, Messi vince, non a caso, una Coppa America e un Mondiale. Ma anche il Napoli ha vinto uno scudetto che mancava dagli anni di Maradona dopo la sua morte. Su questa cosa ci hanno fatto uno spot: ha fatto tanto per il Paese quand’era in vita, figuriamoci da lassù».

RIPRODUZIONE RISERVATA