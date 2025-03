Argentina, stessa musica: Marc Marquez davanti 

Termas de Rio Hondo. In Argentina la musica non cambia. Come al debutto di Buriram, dove si era aggiudicato Sprint Race e Gp di Thailandia, Marc Marquez sulla Ducati ufficiale è il più veloce nella prima giornata di prove a Termas de Rio Hondo. Nella sessione valida come prequalifica del Gran Premio d'Argentina della classe MotoGp, lo spagnolo ha preceduto l’altra Ducati di Fabio Di Giannantonio (Team VR46) e quella marchiata Gresini di suo fratello Alex. Soltanto decimo “Pecco” Begnaia, autore di una caduta che lo ha tenuto fuori per la maggior parte dell'ora di prequalifiche, ma che è comunque riuscito ad acciuffare un posto nelle Q2 di oggi. Quarto tempo per Marco Bezzecchi con la prima delle Aprilia davanti a Alex Rins su Yamaha e Brad Binder sulla Ktm. A seguire Johann Zarco su Honda Lcr, Fabio Quartararo su Yamaha e Pedro Acosta sull’altra Ktm, anch’egli caduto addirittura dopo il termine delle prove, nel rientro ai box.

Oggi in Argentina è giornata di qualifiche e della Sprint race della top class. La giornata comincerà con le prove libere riservate alla Moto 3, previste alle 12.35 italiane.

Il programma

Oggi in MotoGp : ore 14.05 prove libere 2; ore 14.45 qualifiche; ore 18.55: Sprint race.

Domani : ore 16 Gp Moto3; ore 17.15 Gp Moto2; ore 19: Gp MotoGP.

