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A Miami.
05 luglio 2026 alle 00:30

Argentina, spavento e ottavi 

Elimina solo ai supplementari la grande sorpresa Capo Verde 

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Capo Verde ha sfiorato un’altra impresa. La qualificazione è dell’Argentina, che prosegue il suo percorso da campione in carica e agli ottavi troverà l’Egitto, ma gli applausi sono tutti per la nazionale debuttante e capace di portare sino ai supplementari Messi e compagni, dopo un altrettanto storico passaggio del turno nel girone con Spagna e Uruguay.

Nessuno, nei 90’, è riuscito a battere Capo Verde: solo un autogol al 112’ ha piegato il piccolo Paese-arcipelago africano da mezzo milione di abitanti, che in queste settimane ha raggiunto la ribalta internazionale. «Per ora, questo è tutto ciò che abbiamo da dire a tutti: grazie mille», ha scritto la federazione sui social dopo il 3-2 di Miami.

Dubbi e certezze

L’Argentina passa il turno con un sospiro di sollievo e qualche interrogativo in più. Certo però non su Lionel Messi, ancora decisivo a 39 anni: alla presenza numero 30 ai Mondiali ha segnato il ventesimo gol ed è andato in rete per l’ottava partita consecutiva nel torneo (record di nuovo riscritto). Lo spettacolare controllo di palla che lo ha mandato in porta al 29’, per l’1-0, è l’immagine più nitida della sua partita, ma attorno a lui non tutti hanno incantato.

I biancocelesti sono tornati in campo dopo l’intervallo poco aggressivi e sorpresi da Capo Verde, che ha trovato l’1-1 con Deroy Duarte al 55’: tunnel nell’assist e tunnel nel gol. Gli argentini forse hanno peccato di superficialità in alcune fasi della gara, incapaci di consolidare i due vantaggi (l’altro di Lisandro Martínez al 2’ del primo supplementare). E se alla fine il passaggio del turno è arrivato, nel day after in Argentina hanno tenuto banco anche i dubbi lasciati da questa partita, dalla condizione fisica al rendimento di alcuni giocatori (fra cui De Paul, uno dei leader, e Thiago Almada).

Veri protagonisti

Così, nonostante l’eliminazione, la scena se la prende Capo Verde. La fiaba è finita con un autogol al 112’ e c’è qualcosa di poetico nel fatto che l’autore si chiami Borges, come lo scrittore Jorge Luis, forse l’unico argentino che abbia mai odiato il calcio. E che però magari si sarebbe lasciato ispirare da una partita manifesto del realismo magico, calata in un Mondiale surreale in cui l’outsider è passata da un trionfo all’altro pur senza mai vincere una partita.

Prima lo 0-0 contro la Spagna grazie alle parate del 40enne Vozinha, che oggi ha oltre 20 milioni di follower su Instagram. Poi le conferme contro Uruguay e Arabia Saudita, quindi ieri notte con Vozinha a negare la doppietta a Messi (il portiere ha coronato il sogno di giocare contro il campione argentino), Lopes Cabral autore di un tiro a giro per dire che no, nemmeno nei supplementari gli Squali blu sarebbero affondati. Un gol da cineteca realizzato al termine di un’azione da 12 passaggi, partita proprio da Vozinha, e che rimarrà in ogni caso fra le giocate di un Mondiale indimenticabile.

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