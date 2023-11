Argentina, Milei in vantaggio 

Buenos Aires. L’Argentina aspetta col fiato sospeso il risultato finale del ballottaggio che determinerà il suo futuro nei prossimi quattro anni. Un’elezione cruciale per il Paese arenato in una delle crisi economiche più gravi della sua storia, e che proprio nel giorno dell’insediamento del nuovo governo - il 10 dicembre - festeggia i quarant’anni dalla fine della dittatura. Uno snodo storico, tra la rabbia di chi non riesce ad arrivare a fine mese e la paura di chi teme una nuova ondata autoritaria.

Patricia Bullrich, la candidata di Insieme per il cambiamento (centrodestra), rimasta fuori dal ballottaggio presidenziale in Argentina, e che ha dato il suo sostegno all’ultraliberista di destra Javier Milei, ha detto al suo staff che secondo dati in suo possesso l’anarcocapitalista ha vinto le elezioni col 53% delle preferenze contro il 47% del peronista progressista Sergio Massa. Secondo molti commentatori, sulle elezioni hanno certamente pesato gli indecisi e coloro che al primo turno avevano votato scheda bianca.

«Un’elezione estremamente importante» l’ha definita Massa, investito da un bagno di folla all’uscita del seggio dove ha votato nella scuola n. 34 della sua città natale Tigre, a nord di Buenos Aires. Un confronto che «dà la responsabilità di costruire un sentiero di speranza e di confidenza». «Una nuova tappa», ha indicato l’attuale ministro dell’Economia del governo Fernandez, che - se eletto - dovrà impegnarsi a trovare nuove formule per costruire un «cammino più virtuoso rispetto al passato». Quel passato di cui è espressione, e che lo ha proiettato nella corsa verso la Casa Rosada. «Abbiamo fatto tutti gli sforzi nonostante la campagna della paura contro di noi, aspettiamo tranquilli il risultato, verranno giorni ancora più importanti», ha commentato dall’altra parte Milei, ostentando un certo ottimismo, tra qualche fischio e l’abbraccio dei suoi sostenitori nel quartiere popolare di Almagro. Il leader della Libertà avanza ha auspicato «un risultato chiaro». «È il momento che la gente si esprima nelle urne, speriamo che a partire da domani ci sia speranza», ha affermato l’anarcocapitalista visibilmente stanco e scarmigliato. Proprio la sua vice, Victoria Villaruel, nota per le sue posizioni negazioniste sulla dittatura, è stata al centro di una contestazione di un gruppo di familiari di desaparecidos.

