Argentina, è una folle rimonta 

Argentina 3

Egitto 2

Argentina (4-1-3-2) : E. Martínez; Molina (28’ st Montiel), Romero (50’ st Otamendi), Li. Martínez, Tagliafico (21’ st González); Paredes; De Paul (21’ st Lautaro Martínez), Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez (50’ st Medina). Ct Scaloni.

Egitto (4-2-3-1) : Shoubir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Attia, La-

sheen (51’ st Zizo); Ha. Hassan (28’ st Trézéguet), Salah, Ashour (1’ st Fathy); Ziko (35’ st Marmoush). Ct Ho. Hassan.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : pt 15’ Ibrahim, st 22’ Ziko, 34’ Romero, 38’ Messi, 47’ Fernández.

Atlanta . L’Argentina vede il baratro e risorge. Sotto 0-2 contro l’Egitto fino al 79’, si qualifica con un altro 3-2 (stavolta senza i supplementari, come con Capo Verde) ed è ai quarti dei Mondiali. Piange a fine partita Messi, ma a differenza di CR7 è per l’emozione di un trionfo arrivato quando sembravano scorrere i titoli di coda sulla Selección, che ha faticato molto ma ha trovato all’ultimo le risorse per riscrivere la storia del match.

La sorpresa

L’Egitto comincia con un pressing altissimo. Che dà i suoi frutti al 15’: Ashour tocca dietro per Attia sulla destra, cross e Ibrahim segna di testa. L’Argentina prova a reagire, filtrante di Fernández per Tagliafico e Hassan lo colpisce in pieno. È rigore, ma Messi calcia male e fa fare un figurone a Shoubir che para (21’). Il portiere egiziano, alla mezz’ora, nega il gol anche a Mac Allister su colpo di testa, poi un minuto dopo Messi prende il palo su punizione da quasi 30 metri. Il miracolo Shoubir lo fa al 39’, cross per Tagliafico che rimette in mezzo e il tiro a botta sicura di Álvarez sembra valere l’1-1, ma il portiere ha una reattività paurosa e devia fuori.

Il ribaltone

Al 13’ della ripresa l’Egitto farebbe di nuovo gol: Salah serve Ziko sulla sinistra, che anticipa Dibu Martínez e segna. Ma il contropiede nasce da un pestone di Attia su Lisandro Martínez, il Var richiama l’arbitro Letexier al monitor e annulla lo 0-2. Al 21’ Scaloni manda in campo Lautaro Martínez e Nico González, ma passa un minuto e l’Egitto raddoppia, stavolta davvero: altro contropiede, Salah serve a destra Hassan che salta Lisandro Martínez e crossa arretrato per il tap-in di Ziko. L’Argentina la riapre al 34’, cross di Messi e di testa Romero supera Shobeir: è la svolta, perché 4’ dopo Álvarez in area serve Messi per un sinistro potente che sbatte sulla traversa ed entra, pareggio. E nel 2’ di recupero Lautaro, lanciato a destra, crossa per il colpo di testa di Enzo Fernández del 3-2. La panchina dell’Egitto insorge («Si voleva forse salvare l’Argentina?», dirà a fine gara il ct Hassan), piovono cartellini ma la gara per loro è andata.

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