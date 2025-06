Argentiera, fondi per sistemare le strade 

Rimettere in sesto le strade dell’Argentiera. La criticità va avanti da anni ed è stata spesso segnalata da residenti, turisti e amministratori locali. E adesso, una delle borgate più attrattive della periferia sassarese sta per ricevere un importante sostegno finanziario proprio per il complesso delle sue vie. Si tratta di 200mila euro erogati dalla Regione a favore del Comune con l’obiettivo di provvedere “agli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità dell’Argentiera”. Nei giorni scorsi la giunta del sindaco Giuseppe Mascia si è riunita anche per esaminare il problema illustrato dall’assessore Massimo Rizzu. L’esecutivo ha approvato anche la relazione tecnica dell’intervento che fa parte della convenzione stipulata con la Regione. Già nominato peraltro, dal dirigente del settore Infrastrutture e Mobilità Fabio Spurio, il responsabile unico del progetto, si tratta del tecnico comunale Marcello Tola. L’Argentiera di recente ha vissuto anche problemi con alcuni immobili pericolanti, ad esempio in via Carbonia, che avevano costretto proprio il settore Infrastrutture e Mobilità a chiudere per un periodo l’area sia al traffico che ai pedoni.

