Argea, le aziende al tracollo 

La sofferenza delle campagne arriva in città. Centinaia di allevatori e agricoltori provenienti da tutta la Sardegna si sono ritrovati ieri davanti alla sede Argea di Sassari piegati da una condizione insostenibile. «Mancano gli anticipi delle politiche agricole comuni», scandisce Tore Piana, presidente del Centro Studi agricoli, «così come le somme del Complemento regionale dello sviluppo rurale che avrebbero dovuto essere pagate dal 30 novembre».

Un’emergenza sociale

Il risultato per parte delle 27.500 aziende sul territorio è ritrovarsi su un terreno che comincia a cedere sotto il peso di scadenze che, in assenza degli introiti, quantificati in circa 40 milioni di euro, non è più possibile rispettare. «Significa non poter pagare le rate Inps, le fatture di concimi e mangimi, o la rottamazione scaduta due settimane fa». Provocando a cascata un’emergenza sociale, il possibile abbandono dei terreni e l'addio di una generazione ad allevamento e agricoltura. «È stata una grande delusione», dice Nello Duras, proprietario di un'impresa agricola a Uri, «vedere dimezzati i titoli Pac, in particolare per i giovani che hanno scelto questa strada». A opprimere la vitalità dei lavoratori è poi la burocrazia, vissuta come un intrico di lacci e lacciuoli talvolta incomprensibili di cui, insieme alle altre istanze, viene chiesto conto da una delegazione dei manifestanti a Fabio Cuccuru, direttore regionale dell'Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. Un incontro condito da qualche tensione, soprattutto sulle lentezze nei pagamenti.

Il confronto

«Non si tratta di ritardi ma di aperture di nuove istruttorie», afferma Cuccuru. «Si è riaperto lo scorrimento e le domande rimaste fuori sono state riprese e quindi i tempi si sono allungati». Il dirigente promette comunque il saldo, per quanto riguarda la domanda unica e l'indennità compensativa, a gennaio, mentre a inizio marzo dovrebbe arrivare quello del Csr. «Siamo in una ragnatela», dichiara Piana all'uscita dal confronto riferendosi ai vari attori istituzionali, dal governo alla Regione, «dove tutti hanno colpe e nessuno le ha». Di certo vi sono i penalizzati, gli agricoltori e gli allevatori, e quindi un intero comparto definito “in ginocchio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA