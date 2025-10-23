VaiOnline
Alghero.
24 ottobre 2025 alle 00:35

Areus, 19 nuovi soccorritori nelle basi sarde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Areus potenzia il servizio di elisoccorso in Sardegna con 19 nuovi soccorritori destinati alle basi di Alghero, Olbia e Cagliari. Medici e infermieri, in gran parte dipendenti Areus, stanno completando la formazione teorico-pratica presso il distaccamento dell’Aeronautica Militare di Alghero, sotto la guida di istruttori del Soccorso Alpino e dei responsabili del servizio. Il corso, che prevede addestramenti a bordo dell’elicottero AW139, include prove di imbarco e sbarco in condizioni difficili e la gestione del paziente in volo. Alla prova pratica, ieri mattina nella zona dell’Arenosu, ad Alghero, il commissario straordinario Angelo Maria Serusi, ha annunciato nuove iniziative per potenziare il servizio, tra cui l’ampliamento della rete di elisuperfici e la creazione di una quarta base a Sorgono.

I 19 operatori sanitari, nelle prossime settimane, andranno gradualmente ad integrare l’organico nelle tre basi operative regionali e saranno a disposizione in caso di emergenza o per colmare eventuali assenze per ferie estive e assicurare l’operatività. Nel corso dei sette anni di servizio Hems regionale sono stati formati oltre 130 sanitari. «Il test più duro è stato la “prova alpina” – ha detto il commissario Serusi – la prova di abilità in ambiente montano. La metà dei candidati non ce l’ha fatta». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 