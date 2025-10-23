Areus, 19 nuovi soccorritori nelle basi sarde 

Areus potenzia il servizio di elisoccorso in Sardegna con 19 nuovi soccorritori destinati alle basi di Alghero, Olbia e Cagliari. Medici e infermieri, in gran parte dipendenti Areus, stanno completando la formazione teorico-pratica presso il distaccamento dell’Aeronautica Militare di Alghero, sotto la guida di istruttori del Soccorso Alpino e dei responsabili del servizio. Il corso, che prevede addestramenti a bordo dell’elicottero AW139, include prove di imbarco e sbarco in condizioni difficili e la gestione del paziente in volo. Alla prova pratica, ieri mattina nella zona dell’Arenosu, ad Alghero, il commissario straordinario Angelo Maria Serusi, ha annunciato nuove iniziative per potenziare il servizio, tra cui l’ampliamento della rete di elisuperfici e la creazione di una quarta base a Sorgono.

I 19 operatori sanitari, nelle prossime settimane, andranno gradualmente ad integrare l’organico nelle tre basi operative regionali e saranno a disposizione in caso di emergenza o per colmare eventuali assenze per ferie estive e assicurare l’operatività. Nel corso dei sette anni di servizio Hems regionale sono stati formati oltre 130 sanitari. «Il test più duro è stato la “prova alpina” – ha detto il commissario Serusi – la prova di abilità in ambiente montano. La metà dei candidati non ce l’ha fatta». (c.fi.)

