Ares, nuova organizzazione e polemiche 

L’Ares approva il nuovo atto aziendale (si scopre dal sito istituzionale, nessuna comunicazione è stata fatta) e subito esplode la polemica. L’Azienda regionale della Salute, in sostanza il cuore e la testa del sistema sanitario dell’Isola, guidata dal direttore generale Giuseppe Pintor, ha licenziato «il documento strategico di fondamentale importanza per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda». E tutto ciò – critica il consigliere di Fratelli d’Italia Corrado Meloni – «senza il coinvolgimento della commissione e dell’assemblea», con la formalizzazione di una organizzazione che ne fa, in pratica, «un burosauro».

Il processo

«Il nuovo Atto», è spiegato sulla home page, «frutto di un proficuo processo di confronto e del contributo di tutte le strutture aziendali, disciplina la macro-organizzazione di Ares, alla luce delle evoluzioni del contesto regionale e delle modifiche alla regolamentazione del Servizio Sanitario Regionale, delinea il funzionamento dell’Azienda in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi destinati agli enti del sistema sanitario sardo e in generale agli utenti dell’ente».

La critica

«La gestione della sanità sarda ad opera del duo Todde-Bartolazzi non manca di riservare sorprese: mentre non risulta alcuna delibera di approvazione da parte della Giunta, il vertice Ares ha annunciato l'adozione dell'atto aziendale. Verosimilmente grazie allo scadere dei 30 giorni del silenzio-assenso, rispetto alla presentazione effettuata dal direttore generale lo scorso 11 agosto», sottolinea Meloni in una nota. «In sintesi, Giunta e assessore non si sono accorti di cosa accadeva sotto il loro naso. Oppure, peggio ancora, hanno utilizzato questo stratagemma per privare il Consiglio regionale della possibilità, attraverso la Commissione Sanità, di esprimere le sue valutazioni su questo strategico strumento di pianificazione e programmazione della più importante azienda sanitaria sarda».

La cassaforte

«Oggi l’Ares, considerata la “cassaforte” della sanità sarda, appare come una repubblica indipendente, che in mancanza di nuove linee guida, ha adottato il suo atto aziendale seguendo quelle approvate dalla Giunta Solinas», prosegue il consigliere di centrodestra. «Azienda sanitaria che, contrariamente a quanto richiesto anche da esponenti della maggioranza e a quanto promesso in campagna elettorale, è stata potenziata diventando un burosauro che ingessa le Asl».

