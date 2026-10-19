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Da oggi a Quartu
20 ottobre 2026 alle 00:44

“Arenas Jazz Lab” Bebo Ferra dirige lezioni e jam session 

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Prende il via oggi a Quartu la prima edizione di “Arenas – Mediterranean Jazz Lab”, il progetto internazionale di formazione e produzione musicale diretto dal chitarrista Bebo Ferra. Fino a sabato, cinque giornate di lezioni, musica d'insieme, jam session e concerti riuniranno sei musicisti provenienti da differenti esperienze artistiche, con l'obiettivo di esplorare i rapporti fra jazz, improvvisazione e culture musicali del Mediterraneo. Il laboratorio, dedicato alla memoria di Francesco Sotgiu, si svolgerà all'Oratorio Ferrini, in via Eligio Porcu 110, mentre le jam session coinvolgeranno gli spazi del Centro Commerciale Naturale Via Eligio Porcu. I concerti serali saranno ospitati dal The Old Tipsy, in via Gabriele D'Annunzio 14, dove oggi si terrà l'appuntamento inaugurale con Daniela Spalletta, Roberto Taufic e Francesca Corrias.

L'avvio di “Arenas" porterà dunque a Quartu non soltanto un'esperienza didattica, ma un programma musicale nel quale la formazione si intreccerà con la dimensione pubblica del concerto. La prima serata ne offrirà una rappresentazione attraverso l'incontro fra tre personalità artistiche che, da prospettive differenti, hanno sviluppato un rapporto con il jazz, la composizione, l'improvvisazione e le musiche di tradizione.

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