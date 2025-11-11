VaiOnline
Decimomannu.
12 novembre 2025 alle 00:31

Arena per i grandi eventi, “sì” al progetto da 3,3 milioni 

La Giunta comunale di Decimomannu ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione del parco comunale e del polo fieristico per la realizzazione dell’arena grandi eventi.

«È un passaggio fondamentale - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - per la piena attuazione dell’intervento “I parchi del benessere”. Si tratta di un’opera finanziata con fondi Pnrr, che richiede il rispetto di procedure particolarmente rigorose e tempistiche stringenti. La tipologia dell’appalto, integrato e complesso, ha comportato un lavoro di coordinamento non semplice tra progettisti, uffici comunali e soggetti esterni coinvolti».

Nonostante le difficoltà tecniche e amministrative, il Comune ha garantito che l’opera sarà realizzata nei tempi previsti e con gli standard qualitativi richiesti: «È un investimento strategico per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio», chiude l’assessora Francesca Salis.

L’opera da 3,3 milioni di euro, si divide in due step: l’“area parcheggio” è immediatamente realizzabile, mentre l’“arena grandi eventi” potrebbe essere necessio acquisire pareri e autorizzazioni da parte di Enti terzi. I lavori dovranno essere conclusi inderogabilmente entro il prossimo 31 marzo. (sa. sa.)

