Arena fenicia, il Comune scommette sugli spettacoli 

L’Arena fenicia sta diventando uno degli spazi più importanti per la musica dal vivo in Sardegna. Cresce ogni anno il livello degli artisti, soprattutto durante la stagione estiva. «L’Arena fenicia l’abbiamo rilanciata fin dal 2017 quando, entrati ad amministrare, l’abbiamo trovata in sostanziale stato di abbandono - dice il sindaco Ignazio Locci - è stato fatto un collaudo dalla commissione di pubblico spettacolo che consente di accogliere fino a 2500 spettatori ed è apprezzata da tutti gli artisti e addetti ai lavori. Certamente per noi sarebbe bello riuscire ad attrarre investitori del settore culturale che possano addirittura gestire l'area. Vedremo se ci saranno le condizioni e l'opportunità di esplorare il mercato». Tra i grandi nomi che si sono esibiti nell’enorme spazio sotto le stelle, Francesco De Gregori, Max Gazzè, Alex Britti, Vinicio Capossela, i Negrita, Antonella Ruggiero, Carl Brave, Ermal Meta, Gemitaiz, Carmen Consoli e Roy Paci. «Potrebbe avere molteplici funzionalità - aggiunge Ignazio Locci - ma non dobbiamo dimenticare che siamo al centro del parco archeologico e che le norme impongono la massima tutela». Tra i concerto annunciati per la prossima estate quello degli scozzesi Franz Ferdinand, stelle del rock internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA