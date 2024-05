Aree verdi, tutte le regole per affrontare l’estate in sicurezza 

Il Comune di San Giovanni Suergiu, in vista dell’imminente stagione estiva ha emanato un’ordinanza per la manutenzione delle aree verdi da eseguire entro e non oltre il primo giugno.

Riguarda le aree di proprietà privata e pubblica, ricadenti entro un raggio di 100 metri dalle ultime abitazioni dell’area urbana: ordina di provvedere alla falciatura dell’erba e evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo di eventuali animali randagi. Impone di custodire e evitare che gli animali d’affezione vaghino all’interno del centro abitato o nelle campagne del paese e di sottoporli a controlli sanitari, con anche le disinfestazioni necessarie. Richiesto anche di evitare la permanenza di acqua stagnante per impedire il proliferare di zanzare. A tutto questo si aggiunge il divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all’interno del centro abitato.

I proprietari o conduttori di terreni incolti o coltivati dovranno provvedere allo sfalcio dell’erba e al perfetto stato di conservazione dei terreni. Dovranno rimuovere eventuale fogliame che dovesse ricadere in aree viabili per evitare pericoli per pedoni, ciclisti o che possano finire nei pozzetti di scolo delle acque bianche.

