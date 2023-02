Aree verdi, piantati 72 alberi 

In occasione della Festa dell’albero, 72 nuove piante state messe a dimora negli spazi di via Barsanti e via Pacinotti, a Iglesias. Prosegue così l’iniziativa di educazione ambientale per i bambini delle scuole, con due giornate, quelle dello scorso giovedì e venerdì, dedicate alla sensibilizzazione, alla salvaguardia del verde pubblico e alle opere di rimboschimento.

L’assessorato comunale all’Ambiente, in collaborazione con il Corpo forestale, la società in house Iglesias servizi e Forestas, ha curato la piantumazione di 72 nuovi alberi di leccio, sughera, corbezzolo, carrubo e lentisco. All’iniziativa hanno partecipato gli alunni dell’istituto comprensivo Pietro Allori, con le classi prime e seconde del plesso scolastico di via Roma e le classi della scuola dell’Infanzia del plesso di Monteponi. Al termine della manifestazione che ha coinvolto i piccoli studenti, sono stati consegnati a tutti i partecipanti degli attestati di “operatore forestale”.

«Nel corso di questi anni – spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis – abbiamo piantato oltre cinquemila alberi, in iniziative che hanno unito la promozione del verde pubblico e la salvaguardia ambientale. La Festa dell’albero, oltre a coinvolgere i più piccoli, ha dato un contributo fondamentale al rimboschimento di aree cittadine rimaste prive di verde».

Nei mesi scorsi lo stesso assessorato ha lanciato l’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato o minore”: ogni nuovo albero da piantare per ogni nuovo nato sarà dotato di un microchip contenente i riferimenti anagrafici del minore, al quale verrà affidata idealmente la cura della pianta e dello spazio comunitario.