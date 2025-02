Aree verdi, operai al lavoro 

Gli operai del Comune di Guspini, in questi giorni, sono stati impegnati nella pulizia di alcune aree verdi del paese. Nella zona di Su Legau, dove normalmente atterra l’elicottero del servizio Areus che presta servizio di soccorso in caso d’incidenti e di ricoveri ospedalieri di emergenza, è stato eseguito lo sfalcio dell’erba. Un intervento necessario visto che l’area era invasa da una folta erba e da rifiuti trascinati dal vento. Lavori di pulizia anche in piazza Togliatti che nei prossimi giorni ospiterà le manifestazioni del Carnevale.

Ieri, intanto, operai all’opera anche nelle aree verdi del caseggiato scolastico Rodari dove, con le piogge di gennaio, l’erba aveva invaso e reso non fruibili gli spazi all’aperto per i bambini che frequentano la scuola materna ed elementare. Accanto all’asse mediano è stata sfalciata l’erba che stava soffocando gli alberi impiantati in autunno dai volontari delle associazioni ambientali e, infine, accanto al poliambulatorio di via Montale, dove si è potuto intervenire con il trattore taglia erba. L’importante operazione di pulizia in varie aree del paese è stata accolta con soddisfazione dai residenti.

