Aree verdi nelle frazioni, cantiere al via 

Altri due passi avanti nel percorso per i progetti finanziati col Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il Comune, come ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, ha aggiudicato due interventi: la riqualificazione del sistema degli spazi aperti di Donigala e quelli di Massama e Nuraxinieddu. Nel primo caso sarà una micro impresa di Agrigento ad eseguire i lavori, la Kalos Group ha superato l’unico diretto concorrente presentando un’offerta di 365mila 259 euro, con un ribasso del 19,66 per cento sull’importo a base di gara. Gli operai avranno quattro mesi di tempo per dare nuova vita ai giardini “Madre Beniamina Piredda”, all’area del vecchio campo sportivo “Is Arxioas” e alla piazza della Chiesa.

È sarda, di Pattada, la ditta che invece si occuperà della riqualificazione degli spazi aperti di Massama e Nuraxinieddu. Gli uffici di piazza Eleonora hanno affidato l’intervento all’impresa Aree Verdi di Marco Fois che ha partecipato all’appalto proponendo un ribasso dell’11,11 per cento sull’importo a base d’asta, pari a 470mila 881 euro. Il cantiere avrà una durata di 90 giorni e interesserà le aree verdi delle due frazioni, oggi in stato di totale degrado. L’aggiudicazione dei progetti diventerà effettiva non appena saranno verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, poi si potrà dare il via ai lavori. ( m.g. )

