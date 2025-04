Aree verdi, manutenzioni di primavera 

I lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Nei parchi cittadini c’è una gran fermento per dotare le aree verdi di aree giochi nuove, belle e inclusive.Per ora però ci sono soltanto un cartello e tante proteste. Soprattutto al parco Parodi a Sant’Andrea dove i bambini si sono trovati davanti una rete arancione con su scritto: “Cari bambini stiamo provvedendo a una manutenzione straordinaria dell’area giochi. Vi chiediamo qualche mese di pazienza per permetterci di provvedere alla fornitura e all’installazione di attrezzi più belli e sicuri. Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e ci scusiamo per il disagio”.Qualche mese però proprio quando comincia la bella stagione e i bimbi hanno voglia di giocare.«Arriva la primavera, la gente viene al parco e recintano tutti i giochi per fare manutenzione straordinaria» protesta il papà di una bimba Giovanni Manca, «ma non lo potevano fare d’inverno? E stiamo parlando di tutti i giochi, a parte un’altalena. E l’anno scorso proprio nello stesso periodo, tutto recintato perché doveva crescere il prato che non è nemmeno cresciuto».In totale è prevista la sostituzione di 39 giochi dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino allo spazio più grande, il Parco Europa. (g. da.)

