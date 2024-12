Aree verdi, manutenzione in centro e a Costa Rei 

Via libera al progetto da cinquantamila euro per la manutenzione delle principali aree verdi di Muravera e Costa Rei, aree «di particolare importanza - viene messo in evidenza nella delibera della Giunta comunale - per il decoro urbano». Per quanto riguarda il centro abitato i lavori riguarderanno in particolare piazza Maria Carta e l’aiuola largo Giovanni Zedda (dove ci sono le sculture dell’arancia), piazza Europa, piazza Ricchi, l’aiuola ingresso nord con la scritta “Muravera”, le palme di fronte al municipio, le fioriere di via Roma, l’aiuola lato Polizia stradale e la piazzetta bar Paderi.

A Costa Rei massima attenzione per l’ingresso sud con la scritta della località, piazza Colombo e piazza Mercato (anche qui ci sono le sculture dell’arancia). La ditta cui sarà affidato l’incarico dovrà comunque occuparsi anche delle altre aree verdi. È il caso, fra gli altri, delle due aiuole in zona via Sarrabus-via Giardini. Proprio qui le siepi quasi sempre nascondono la visuale ai mezzi in transito e costituiscono un pericolo per la circolazione. Ma, almeno per il momento, l’indicazione non è di eliminarle ma di eseguire una «sagomatura periodica».

